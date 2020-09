Lucero habla de las fogosas escenas con Fernando Colunga en Soy tu dueña

Hace unas horas la cante y actriz mexicana Lucero presumió en su cuenta oficial de Instgram que la retransmisión de la telenovela Soy tu Dueña de la que fue protagonista al lado de Fernando Colunga se encuentra en el número uno de audiencia. "Muchísimas gracias por su preferencia todas las tardes para Soy Tu Dueña ?, lo que nos ha llevado al #1 en audiencia! Acompáñenme hoy en nuestra conversación con #LuceroSoyTuDueña porque después de haber llorado tanto con el plantón de la iglesia el día de su boda con Alonso, Valentina llega a Los Cascabeles!", escribió la cantante junto a una imagen en la que aparece como Valentina.

Aprovechando de nueva cuenta el rating de Soy tu Dueña, la ex esposa de Mijares revivió las escenas fogosas que realizó junto aa Colunga en la telenovela. Lucero expresó que disfrutó mucho todas las escenas de la novela. Lucero le dio vida a Valentina, una joven generosa y dulce pero un día todo cambia cuando su prometido la deja plantada en la iglesia. Valentina se vuelve una mujer fría y autoritaria que jura jamás enamorarse. Sin embargo, cuando conoce a José Miguel Montesinos (Fernando Colunga) cree de nuevo en el amor pero tendrá que vencer algunos obstáculos.

Recientemente Lucero expresó que no es nada fácil grabar escenas tan íntimas con alguien que no es tu pareja en la vida real, tal y como ella lo hizo con Fernando Colunga, sin embargo, La novia de América dijo que el galán de telenovelas era “muy respetuoso, disciplinado y dedicado” por lo que eso la ayudó a tener más confianza en las escenas.

“Siguen existiendo muchas fans que continúan viendo la nube lucerina-colunguera y no las culpo porque a mí también me pasó. Disfrute mucho con Fernando. No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real”, dijo Lucerito.

La actriz también destacó que es difícil trabajar con una persona que nunca lo habías hecho, pues “Al principio de la filmación de una novela no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer y saber transmitir a través de las cámaras”.

La cantante mexicana reconoció que fue un excelente proyecto en el que hubo mucha armonía. “Para mi fue una experiencia maravillosa, me la disfruté mucho. Hubieron momentos que guardo en mi corazón y en mi mente, y me encanta compartirlo con ustedes”, agregó .

Fue el pasado lunes 17 de agosto que se reestrenó por el Canal de las Estrellas, la telenovela "Soy tu dueña" esteralizada por Lucero y Fernando Colunga y los personajes antagónicos estuvieron a cargo de David Zepeda y Gaby Spanic. Su primera transmisión se llevó a cabo en el 2010 y fue producida por Nicandro Díaz para Televisa.

El melodrama es un remake de la telenovela venezolana La Doña producida por RCTV en 1972 bajo el guión de Inés Rodena. Sin embargo, la televisora mexicana realizó una versión anterior a la de 2010 bajo el nombre "La Dueña" en 1995, cuyo personaje protagónico estuvo a cargo de Angélica Rivera.

En su versión del 2010, Valentina Villalba Rangel (Lucero) interpreta a una hermosa mujer dueña de una gran fortuna que le dejaron sus padres al morir, pero vive una tragedia cuando su prometido, Alonso Peñalvert (David Zepeda), la deja plantada en el altar y ella se vuelve una mujer fría, autoritaria y déspota, por lo que después de la deshonra vuelve con la cabeza en alto pero con el alma herida.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ