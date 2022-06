Lucero defiende con uñas y dientes a Lucerito Mijares tras críticas por retoque en portada

Hace unos días Lucero y Lucerito Mijares protagonizaron la portada de la famosa revista 'Quién', sin embargo, más allá de los halagos que las famosas recibieron por parte de sus fieles admiradores, los haters también se hicieron presentes en las redes sociales y la revista fue señalada por el exceso de retoque en las imagen de la hija de la cantante, pues la hacía verse más delgada.

“Se ve rara”, “Se pasaron con el retoque de Lucerito Mijares. Ella es hermosa como está”, “Pongan fotos reales”, "Exceso de retoque", "Nada real la hija de Lucero", fueron algunas de las críticas que la jovencita recibió por lo que Lucero defendió con uñas y dientes a su hija menor.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Lucero expresó que Lucerito Mijares es una niña muy madura para su edad . “Pienso que es muy madura, pienso que es una mujercita que está evolucionando, y sí, tal vez Lucero, al no ser una artista que ya está acostumbrada, pues al principio está un poco”, dijo la estrella de telovelas.

Lucero aseguró que como madre siempre les ha dado consejos a sus hijos de que “así es la vida” y que “no todo puede ser al cien por ciento perfecto o todo al cien por ciento color de rosa, tiene que haber un equilibrio”. La protagonista de Soy Tu Dueña reiteró que al ser familiar o figura pública las críticas en redes sociales están a la orden del día, pero en muchas ocasiones los usuarios no se miden y dicen muchas cosas crueles.

“Hay cosas muy crueles, hay ofensas y hay humillaciones, pero es que ni (hacerles) caso”, expresó la ex esposa de Manuel Mijares. En cuánto a cómo le hace para lidiar con los ataques que recibe en redes sociales, Lucero manifestó que ella no les presta atención a todos los comentarios malintencionados.

“En nuestros casos, yo lo he comprobado en mis redes sociales, si es una crítica cruel o fea, no la pelo, y si es algo que me hace crecer y me hace salir adelante y aprender, lo tomó en cuenta”, indicó. Por otro lado la artista manifestó que pese a que siempre ve comentarios negativos ella siempre saca su mejor versión para dar respuestas positivas a sus seguidores. "Hay cosas muy lindas y son la mayoría”, precisó que “hay un cinco por ciento de comentarios negativos y un 95 por ciento de cosas positivas”.

Cabe mencionar que Lucero no fue la única que defendió a Lucerito Mijares con uñas y dientes, pues su padre, Manuel Mijares también rompió el silencio tras la ola de críticas que recibió 'La Beba' por retoque en portada. Fue en un encuentrocon varios medios de comunicación durante los Premios Heat 2022 que el cantante respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre cómo le hace para lidiar con los comentarios negativos.

“Tengo amigos cantantes que se clavan y contestan, ‘¿por qué me dijiste esto?’ (…) Ni Lucerito mamá ni yo somos de engancharnos con un mal comentario”, señaló en un primer momento. En cuanto a las críticas que ha recibido Lucerito, el intérprete de ‘Si me tenías’ y ‘Soldado del amor’ señaló que la talentosa jovencita no se engancha en este tipo de situaciones.

“Lucerito tampoco se clava en esto porque ella sabe que todavía no está en la carrera (…) No se clava en esto porque ella está metida estudiando”, dijo. Al igual que Lucero, Manuel Mijares aseguró que Lucerito es una niña independiente y muy talentosa. “Ella es muy independiente, le gusta hacer lo que quiere. Desde chiquita no la podías obligar a hacer algo que no le gustara, es muy definida en su carácter, muy luchona y le gusta cantar lo que le nazca del corazón; tiene muchas influencias musicales. Ella no se mete en si alguien dijo o si alguien criticó, no le da importancia”, sentenció.

