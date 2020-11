Lucero confiesa qué hizo con el vestido que usó en boda con Mijares

Pese a que Lucero y Manuel Mijares llevan años separados, La Novia de América recordó uno de los momentos más felices de su vida; su boda con el cantante y padre de sus dos hijos. A casi 10 años de que los artistas tomaran caminos separados, ambos han forjado una linda y respetable amistad, siendo está una de las más sólidas del medio del espectáculo.

En una reciente charla a través de su canal de Youtube en la sección 'Mucho que contar', la protagonista de Soy tu Dueña recordó cómo fueron los preparativos de su boda con Mijares e incluso qué ha pasado con el vestido que usó cuando se casó aquel 18 de enero pero del 1997 con el intérprete de Para Amarnos Más.

"Dentro de todo este planeamineto está el vestido de la novia, era para mi tan importante, si vi vestidos.. bueno yo me acuerdo que tuve chance de ir a Nueva York como en la películas, para ver vestidos, pero no encontré ninguno que me gustara. Sabía que no quería que fuera blanco, sino marfil, color hueso para parecer una princesa, estaba ilusionadísima", relató la estrella de Televisa.

Lucero destacó que ella si quería parecer princesa y ser la novia más hermosa del mundo, sin embargo, ningún diseño la convenció en Nueva York. "Al no encontrar el vestido allá, conocí a un diseñador maravilloso en México, de origen italiano, Claudio Salas, y cuando le dije de mis ideas hizo bocetos, y al enseñarme el dibujo de lo que tenía planeado parece que me leyó la mente, le dije 'ese es el vestido que yo quiero, es el que soñé'. Tenía una tiara en la cabeza porque quería tener despejada la cara de mi pelo, pero teniendo el pelo suelto", dijo la también cantante.

Sobre el destino del vestido, Lucerito indicó que después de 23 años aún lo conserva con la intención de que algún día, su hija o nietas le den uso, ya que para ella representa a un tesoro."Lo tengo guardado en una caja, no sé si algún día ese vestido lo vuelva a usar, si la nena (su hija) el día que se case, alguna nieta, pero yo lo tengo guardado como un tesoro", dijo.

Lucero también aprovechó este espacio para recordarle a sus fans de su próximo show de Banda Live el cual hará el próximo 28 de noviembre. Ante la situación que vive el mundo por la pandemia de coronavirus, la actriz optó por ofrecer conciertos virtuales para celebrar los 40 años de trayectoria, en donde cantará diversos géneros musicales.

"Mi disco '20 y 20' tiene 40 canciones que combinan sus gustos y diferentes géneros (...) Yo como artista quiero estar cerca y hacer música para mi público, la música es curadora y sanativa para estos tiempos", aseguró durante una entrevista para el medio El Heraldo.

