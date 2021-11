Lucero confiesa que envidia a su hija Lucerito Mijares: "Ya hubiera yo querido cantar como tu"

Desde hace unos años, Lucerito Mijares ha acaparado miradas gracias al talento que heredó de sus padres, Lucero y Manuel Mijares, además de que se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, es por ello es una de las jóvenes más envidiadas del momento e incluso su madre manifestó que siente celos de ella.

Fue a través de un video en Youtube que Lucero causó toda una sensación en las redes sociales se sinceró y confesó que siente cierta envidia a su hija Lucerito Mijares por el talento que tiene para cantar, pese a no ser todavía una artista profesional. La Novia de América reveló que durante el último concierto vía streaming que ofreció y al que invitó a su hija, fue ella quien se llevó todos los aplausos, gracias al gran talento que tiene.

“Le pregunté si ella quería cantar conmigo y ella se animó sin ser una artista profesional, pero lo hizo estupendamente. Yo pienso que ella es una cantante excepcional porque además lo hace con mucho amor, con mucha pasión, con mucha verdad, con mucha transparencia”, expresó con orgullo Lucero.

Lee también: En blusa transparente y minifalda, Sofía Rivera Torres destaca kilométricas piernas

Sin embargo, Lucero sorprendió a todos cuando admitió que en algún momento ha sentido envidia al talento que tiene Lucerito Mijares, pues a ella le hubiera gustado cantar como lo hace su hija a la edad que tiene. "Ya hubiera yo querido cantar como tú a esa edad”, expresó la cantante.

Como era de esperarse las declaraciones de Lucero generaron toda una sensación en las redes sociales. Aunque Lucerito Mijares no ha hecho su debut como cantante profesional es toda una estrella gracias a que ha demostrado su talento en los conciertos de sus padres, por lo que asegura que se siente privilegiada con está oportunidad que le ha dado Lucero y Manuel Mijares para compartir escenario.

“Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo”, expresó la joven durante una entrevista con Suelta la Sopa. Cabe mencionar que Lucerito Mijares ya hizo su debut como actriz de teatro, pues participó en La Jaula de las Locas.

Cabe señalar que constantemente Lucerito Mijares es comparada con Mía Rubín y Ángela Aguilar, razón por la que la hija de Andrea Legarreta y Erick del Rubín envió un contundente mensaje a los medios.

“No entiendo cuál es la obsesión de la prensa de ponernos a pelear todo el tiempo. No entiendo la necesidad de ponernos a pelear a las artistas mujeres, no hay necesidad. Es pura buena onda de todas, intentamos apoyarnos. Nos ponen a pelear, dicen que somos rivales cuando no es cierto, no se crean eso de que según estamos peleadas”, dijo Mía.

Además, la joven que ya se lanzó como cantante no descartó la idea de compartir escenario con Lucerito Mijares o hacer un dueto a futuro. “Estaría increíble. Me encanta cómo canta, la admiro muchísimo. Tiene una gran voz, me encantaría hacer un dueto con ella. Me parece una persona súper talentosa, es una niña con una vibra súper bonita”. Hasta el momento Lucerito Mijares no ha respondido a los comentarios de Mía del Rubín.

Síguenos en