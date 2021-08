Lucerito Mijares se vuelve una atractiva pelirroja y le llueven los piropos

Sin duda alguna, Lucerito Mijares, hija de Manuel Mijares y Lucero, heredó el gran talento de sus padres y gracias a ello y su gran carísma, la joven de 16 años, es que hoy en día es toda una sensación en las redes sociales. Recientemente la cantante acaparó miradas al transformarse en una atractiva pelirroja por lo que le llovieron los piropos.

Fue a través de un perfil de fans de Lucero Mijares Videos que se compartió un video en la que la joven artista aparece con un look muy diferente al que su público está acostumbrado a verla. La hija de Lucero dejó a un lado su pelo negro y rizado para volverse una total pelirroja y con un cargado maquillaje no muy de acuerdo a su edad.

Junto al productor, Juan Torres, y coreando una de las canciones que hizo famosa a su madre, Lucerito Mijares se robó las miradas de su público y las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales. "Sobreviviré, claro que sí

Aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más", parte de la letra de la canción Sobreviviré que acompañó el video.

El look de Lucerito Mijares ha dividido opiniones en las redes sociales; mientras algunos aseguran que la hija de Mijares se ve fenomenal, otros criticaron el exceso de maquillaje y su vestimenta, pues aseguran que esos atuendos no van de acuerdo a su edad por lo que debería asesorarse mejor para cambiar su imagen.

“No le queda bien”, “No la conocí se ve más grande que su mamá”, “Parece de otra edad”, “ Es muy bonita lo único demasiado maquillaje en los ojos ? se lo hubiesen echo más tenues o sea suave está muy cargado el color de sombras”, “Estas linda solo sugiero un maquillaje más suave”, “Por qué dejan que la niña se vista así se ve mayor nada a su edad”, “ Por qué se viste tan avejentada?...es hermosa y joven...tanto maquillaje? Por qué? “, son algunos de los comentarios en la publicación.

Pese a las diversos mensajes que Lucerito Mijares recibió, cabe señalar que la caracterización de la talentosa jovencita se , debe a que formó parte de la obra de teatro musical “La jaula de las locas’, en donde el pasado mes de abril debutó. La artista ya se había proclamado fan de está obra, pues aseguró que la ha visto como 40 veces.

''Muy, muy, muy padre. Felicito a cada uno de los chicos. No tengo palabras para decirles cuánto los admiro. Me quedo a las dos funciones, la he visto en total como 40 veces. Creo que tengo un poquito de memoria visual y creo que salió bastante bien la coreografía'', expresó la hija de Lucero durante su debut en el teatro.

“La jaula de las locas’ se estrenó en el 2015 y hace unos meses regresó a los escenarios teniendo como invitadas a Lucerito Mijares y Lucero.

