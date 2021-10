Lucerito Mijares presume belleza en todo su esplendor al modelar vestido que delinea su cintura

Lucerito Mijares, quien se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales de nueva cuenta vueve a ser noticia tras viralizarse una inédita fotografía de cuando formó parte de la famosa obra La Jaula de las Locas en donde presume su belleza en todo su esplendor al modelar vestido que delinea su cintura.

Y aunque no fue precisamente Lucerito Mijares quien compartió la fotografía, sino su amigo, el productor de teatro, Juan Torres, la hija de Manuel Mijares y Lucero sorprendió a sus millones de seguidores al lucir dicha prenda de color beige con la que marca perfectamente su figura, pues normalmente la jovencita acostumbra a usar pantalones y ropa cómoda.

Cabe mencionar que en la imagen, en donde la joven promesa de la música aparece junto al productor se le ve con un maquillaje más natural que resalta su belleza y sus típicos chinos. "#tbt porque la extraño, es una ADORADA y porque... esta historia continuará!", escribió Juan Torres en la descripción de su TBT.

Lucerito Mijares no desaprovechó la oportunidad para contestarle a su amigo en la publicación: " Ayyy tu eres maasss ADORADOO!! No sabes cuanto te extrañoooo", respondió la hija de Lucero aJuan Torres. Lo que no podía faltar fueron los piropos de los fans de la jovencita, quienes no dudaron e expresarle lo guapo que se veían ambos.

Cabe mencionar que, pese a que Lucerito Mijares no ha hecho su debut oficial en el mundo de la música es toda una estrella en las redes sociales. Recientemente la cantante se robó todas las miradas al protagonizar un divertido video en TikTok junto a su padre. La grabación estuvo inspirada en la película Mamma Mia!, por lo que los famosos usaron unas toallas en la cabeza y llevaron acabo el diálogo de una escena en la que Tanya y Rosie advierten a Sophie sobre el amor mientras cantan Angel Eyes.

"Aquí echando el chisme con @oficialmijares", escribió Lucerito Mijares en la descripción del video. Como era de esperarse, sus más de 300 mil seguidores no pararon de reír con el cómico video e incluso Lucero fue una de las primeras en aplaudir a su hija y a su ex.

"Jajajjajaaa lo mejor!! ", escribió Lucero en la publicación de su hija, que, a poco más de 48 horas lleva más de 200 mil reproducciones y diversos comentarios.

