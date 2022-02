Lucerito Mijares opaca a su mamá Lucero y le roba el show luciendo blusón y botas

Desde el 2021, los padres de Lucerito Mijares, Manuel Mijares y Lucero unieron sus voces para deleitar a sus millones de fanáticos con su gira Siempre amigos vía streaming a raíz de la pandemia, conciertos que ahora son en vivo.Recientemente la pareja se presentó en Puebla, México, donde Lucerito Mijares se sumó y se robó el show.

Luciendo más hermosa que nunca, con unas botas de color café y un blusón azul, fue que Lucerito Mijares se llevó todas las miradas del público asistente al concierto de sus padres, además de la tremenda imitación que hizo de Lucero cuando ambas cantaban ‘El privilegio de amar’.

Como era de esperarse este momento no pasó desapercibido por los fieles admiradores de la pareja y también de Lucerito Mijares, ya que el público comenzó a grabar con sus dispositivos esté increíble momento y en cuestión de minutos los videos se viralizaron en las redes sociales ; llevándose el show Lucerito Mijares.

Lee también: Vanessa Guzmán modela conjunto rosa y presume cinturita como la de Thalía

"Lucero, es una joven con mucho talento. Éxito.", "Las AMOOOOO!!! Son lo máximo!", "Esa niña tiene un angel de humildad, esa belleza que muchos no ven, Dios la siga bendiciendo y coseche muchos exitos", "Que voz hermosa tiene lucero mijares", son algunos de los comentarios en internet.

No se puede negar que Lucerito Mijares es una niña hermosa, no podían faltar las comparaciones de los usuarios con su padre e incluso hubo quienes criticaron la vestimenta de la jovencita, asegurando que se viste como señora mientras que Lucero se viste como adolescente.

"Que feo se viste esa muchacha parece Lola Beltrán", "La pobre si a esta edad es tan desarreglada no mevla imagino cuando sea mayor", "Será tenor vid vstida lucero mama ...mas juvenil .no me gusta como viste la chica", "Vistan mejor a Esa nena. Ese vestido no le queda nada bien", "Tiene gran talento vocal !! Pero le hace falta una asesor de imagen !! El vestuario no la favorece", fueron algunas de las críticas hacía la vestimenta de Lucerito Mijares.

Lee también: Maribel Guardia no es la única; le quitan el título de la diosa de la eterna juventud

Cabe señalar que no es la primera vez que Lucerito se roba el show de sus padres en plenos conciertos, pues en algunas otras presentaciones la futura cantante ha aparecido de manera espontánea junto a sus papás, interprentando algunos temas junto a ellos.

Hace unos días, Lucerito Mijares celebró su cumpleaños número 17 y no podía faltar las felicitaciones de su madre. Fue a través de su Instagram que La Novia de América compartió una fotografía en la que aparecen juntas y le dedicó un emotivo mensaje.

"Uno de los días favoritos en mi vida porque hoy es cumpleaños de mi hija hermosa, de mi persona favorita!. Mi siempre nena (qué fortuna la mía de ser tú má): deseo que seas la más feliz de este planeta, que nos sigas iluminando con tu sonrisa, con tu voz y con tu corazón enorme. Gracias a Dios y a la vida por regalarme esta joya que eres tú. Que estos 17 te traigan la realización de muchos de tus sueños con salud perfecta. Que sigas contagiando tu alegría por donde quiera que vas. Que Dios y la Virgen te acompañen por todas partes. Que tengas siempre todo lo bello que mereces y mucho más. Te amo con todo mi ser", escribió Lucero.

Síguenos en