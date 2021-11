Lucerito Mijares 'imita' a Ángela Aguilar ; lanzan misma canción y generan polémica

De nueva cuenta Lucerito Mijares vuelve a estar en boca de todos tras lanzar la misma canción que Ángela Aguilar, razón por la que generó toda una polémica en las redes sociales y las comparaciones entre ambas famosas no se hicieron esperar; lo cierto que ambas llevan el taento en la sangre.

Hace unos días, Manuel Mijares dio a conocer sobre el lanzamiento de su nuevo disco y parte de los temas serían navideños, sin embargo, sorprendió al revelar que Lucero y Lucerito Mijares formarían parte de esté albúm, siendo su pequeña hija quien interpretaría la canción Noche de Paz, tema que precisamente la hija de Pepe Aguilar lanzó hace unos años, razón por la que las comparaciones no se hicieron esperar e incluso hubo algunos usuarios que aseguraron que Lucerito está tratando de imitar a Ángela Aguilar.

Pese a las comparaciones con Ángela Aguilar, cabe mencionar que a diferencia de la hija de Pepe Aguilar, Lucerito Mijares aún no se ha lanzado de manera oficial como cantante, sin embargo, es toda una estrella en las redes sociales y constantemente se vuelve tendencia gracias a su carisma y potente voz que tiene, talento que ha dejado ver gracias a las colaboraciones con sus padres.

Y está vez no fue la excepción para que Lucerito Mijares se robara todas las miradas al demostrar una vez más que posee una gran voz, talento que lleva en la sangre al igual que Ángela Aguilar, por lo que generó toda una polémica al interpretar la misma canción que su colega.

"La voz de luceritoooo!. Es lo maximoooo", "woow que voz espectacular se le escucha a Lucero Mijares, me encanta", "ME DECLARO FAN DE @luceromijaresoficial", " Que lindo Canta tu sigues cantando lindo un abrazo de una Fans desde Chile", "Aaay que emoción!!!!! Ya saquenle disco a lucerito por favor!!! Soy su fan", "Niña con un talento extraordinario, un ser maravilloso, su voz.", "@oficialmijares ahhhhh que bonito!!. Me encanta, me encanta!!!", son algunos de los halagos que Lucerito Mijares recibió en la publicicación que hizo su padre en las redes sociales del especial de Navidad.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar también recibió un sinfín de comentarios halagadores cuando lanzó la misma canción y tan solo en Youtube la canción ya superó las 100 mil reproducciones. "La mejor cantante juvenil mexicana", "Con esta voz quien no se enamoraria de la Navidad", "Que hermosa voz tan angelical", "Qué voz tan bella felicidades", "Eres la mejor, muy bonita canción", "La mejor cantante del mundo", "Que hermosO. Me encanta tu voz ... !!! Te admiro demaciado Ángela Aguilar", son algunos de los comentarios que la cantante ha recibido.

Actualmente Ángela Aguilar y Lucerito Mijares son dos de artistas juveniles más famosas gracias al talento y belleza que heredaron de sus padres, motivo por el que constantemente acapan miradas y se vuelven tendencia en las redes sociales cada vez que hacen una publicación.

