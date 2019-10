Luce más enamorada Kimberly Loaiza de Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza es una de las celebridades que se ha convertido en una de la influencers con más fans en Instagram, al sumar millones de seguidores, quien se dio a conocer un poco más con su tema “Enamorarme”, el cuál tuvo mucha tendencia en la red social, por la gran cantidad de seguidores que están al pendiente se vida y sus planes.

Después de convertirse en mamá, la youtuber se dirigió a hacia sus fans con palabras bonitas, ya que ellos le han transmitido todo el cariño y muchos mensajes alagadores hacia su hija Kima, la pequeña que solo tiene algunos meses de nacida, y que ha causado revuelo en las redes.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly son papás primerizos, y a través de sus redes sociales han transmitido el amor que le tienen a su pequeña hija, quién es mayor su prioridad, ambos no han descuidado su carrera artística. Recientemente Juan de Dios Pantoja dio a conocer a sus fans sus fechas de concierto.

Los dejó asombrados por el cambio de look que decidió hacerse. El cabello se lo pintó de azul aunque no le gusto, decidió teñirse el pelo de rubio, lo cuál causó un enamoramiento en Kimberly Loaiza que no tardó mucho en postear en su red social de Instagram un halagador mensaje de su nuevo look.

Kimberly Loaiza, la mujer perfecta según sus fans tras imagen en París

Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las youtubers más populares de México y muestra de ello, es que cada vez que comparte una imagen o video en Instagram, red social donde tiene más de 14 millones de seguidores, obtiene miles de comentarios y Me Gustas.

Hace unas semanas viajó a un evento en París, donde luego de unos días comenzó a compartir las fotografías que se tomó en La Ciudad de la Luz, en donde se observa a la Lindura Mayor con un corto vestido, donde deja ver tus torneadas piernas. La imagen desató la locura de sus fans. Kim recibió varios mensajes halagadores y miles de Me Gusta.