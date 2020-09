Luce Kendall Jenner sensacional, ¡abarrota sus redes sociales!

Kendall Nicole Jenner, mejor conocida como Kendall Jenner, la socialité y modelo estadounidense que forma parte del Clan Kardashian, ha dejado atónitos a sus más de 138,500 millones de seguidores en Instgram, luego de mostrar unas fotografías de lo que fueron sus últimas vacaciones en un lugar muy relajado.

La también empresaria, ha dejado claro que su máximo es salir a pasear a lugares tranquilos en los que puede interactuar directamente con la naturaleza, pues los paisajes que muestra a través de sus instantáneas, son lo más in que puede haber para tomar un buen descanso, alejados del ruido de las grandes ciudades.

En su cuenta oficial de Instagram, Jenner compartió una serie de fotografías en la que luce tremendo cuerpazo con un bikini color amarillo y un estampado sutil, con el que casi no deja nada a la imaginación; pues con tan delineada figura, ha dejado boquiabiertas a sus seguidores.

En su última publicación, la estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kendall mostró las relajadas vacaciones que tomó con algunos amigos fuera de Los Ángeles y Nueva York; en la descripción de la misma, la solicalité escribió "Amo los lagos" con un corazón amarillo, haciendo gala de su especial outfit de baño.

A la misma, se unieron más de 7 millones 115 mil corazones entre los que destacan el comentario de su hermana Kim Kardashian que apoya los gustos de Kendall: "Yo también". Por su parte Fai Khadra escribió: "Los lagos te aman".

Scott Disick expresó: "¿A quién no?", mientras que Hailey Bieber apoyó con su comentario: "Y los lagos te aman a ti". Otras reconocidas celebridades también se unieron a la encatadora fotografía en la que aparece la importante celebridad estadounidense.

Kendall Nicole Jenner, se convirtió en 2017 en la modelo mejor pagada del mundo, de acuerdo a Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares, desbancando a Gisele Bündchen quien venía liderando la lista desde 2002.

Pues a sus 24 años de edad ha traspasado los límites de la aceptación, debido a su fama y forturna.

Es hija de la medallista olímpica Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner) y de la empresaria Kris Jenner. Tiene una hermana menor, Kylie Jenner. Tres medio-hermanas por parte de madre, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y un medio-hermano, Rob Kardashian. Por parte de padre, es medio-hermana de Brody Jenner, Casey Jenner, Brandon Jenner y Burt Jenner.

Le pusieron su segundo nombre en honor a la fallecida Nicole Brown Simpson, la mejor amiga de su progenitora. Se crió en Calabasas, un suburbio de lujo al oeste de Los Ángeles, y asistió a la escuela secundaria Sierra Canyon School hasta el año 2012, cuando pasó a estudiar en casa junto a su hermana Kylie mientras trataban de iniciarse en el modelaje. Se graduó en 2014.

