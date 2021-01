Luce Aracely Arámbula cuerpazo con tremendo escote

Vaya que Aracely Arámbula ha dado de qué hablar en este inicio de 2021, pues la actriz se ha desatado en redes sociales compartiendo fotografías y videos en los que deja ver a sus seguidores que ‘La Chule’ sigue vigente con un cuerpazo y un tremendo escote que es la envidia de muchas otras actrices.

Y es que no por nada conquistó a Luis Miguel hace varios años, pues la protagonista de telenovelas, Aracely Arámbula, no ha perdido la belleza y el cuerpo de diosa que la puso en el estrellato en sus mejores momentos.

Así lo dejó ver en sus historias de Instagram, en donde Aracely Arámbula compartió una imagen luciendo un vestido plateado, brillante, con el cabello alaciado, una encantadora sonrisa y un tremendo escote.

La intérprete de ‘La Patrona’ y ‘La Doña’, telenovelas en las que participó en Telemundo, ha dejado constancia de su belleza cada vez que pública algo en redes sociales, como lo hizo al inicio de año en donde rompió internet con su foto al desnudo.

La publicación en la que se muestra al natural, como una mujer segura de su cuerpo a sus más de 40 años, alcanzó 367 mil me gusta y más de 6,500 comentarios, dándole la bienvenida a sus 6 millones de fieles admiradores.

Aunque Instagram, no ha sido la única red social que Aracely Arámbula emplea, pues recientemente se ha unido a TikTok, subiendo videos en las que igualmente derrocha sensualidad.

Foto historia Instagram Aracely Arámbula

‘La Chule’, subió un TikTok un video en la que aparece sumergida en un jacuzzi, con la playa de Acapulco a su espalda, y sombrero y una bikini con un pronunciado escote que impresionó a todo mundo.

La actriz volvió a ser tendencia rápidamente, pues en el video hace una parodia de la también actriz Laura León, ‘La Tesorito’, cuando ésta fue entrevistada en el programa ‘Ventaneando’.

“(¿Qué pasó con ese amo?) No nada, mi vida, son amores pasajeros, lo vi me gustó, lo probé, me lo quedé y lo compré, y ya”.

Su video en TikTok, tuvo 268 mil reacciones y 2044 comentarios, en dicha plataforma, Aracely Arámbula tiene 1.3 millones de me gusta, y muchos videos en las que divierte a sus fans, sin temor a lo que digan de ella.