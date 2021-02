Lourdes Munguía opaca a Maribel Guardia; desborda sensualidad

Mientras la actriz Lourdes Munguía lució cinturita con outfit deportivo, opacando la belleza de su amiga Maribel Guardia, de quien ha sido amiga toda la vida, la también cantante, se puso muy filosófica el pasado fin de semana, luciendo espectacularmente bella con cuerpazo de sirena a sus ¡60 años de edad!

Fue en su cuenta oficial de Instagram que Lourdes Munguía, la intérprete de telenovelas, volvió a paralizar a sus seguidores con tremenda figura, que lució con sugerente pose, cuando hacía sus rutinas de ejercicio.

"Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con él corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos. “Poema escrito hace dos siglos”...", escribió Lourdes Munguía como haciendo referencia a la actual pandemia por la que atraviesa el mundo entero por la llegada del Covid-19.

Y es que, en repetidas ocasiones, la actriz que conserva una excelente figura a seis dédacas de vida, tal y como su amiga del alma, Maribel Guardia, ha dicho que la salud es lo más valioso que tiene un ser humano, por lo que incluso en entrevistas, ha revelado que no come ni una rebanada de pan, pues argumenta que no trae nada bueno al organismo.

Incluso, también ha compartido, que constantemente consume el ya conocido jugo verde, que sirve para desintoxicar el organismo y conservarse sana, pues no se resigna a perder esa figura que por tantos años ha logrado conservar.

Pues pese a que es menor un año que la propia Maribel Guardia, es un hecho que lucen como un par de gemela; sin embargo, en esta ocasión, Munguía compartió una postal en la que luce mejor figura ¡que muchas! incluso que la misma Maribel, pues la cinturita que posee no puede ser otra cosa que el resultado de sus efectivas rutinas de ejercicio y de sus excelente alimentación.

Los comentarios de la publicación empezaron a hacerse presentes casi de manera inmeidata, y entre estos, el primero que salta a la vista, no es precisamente para halagarla, sino para preguntarle cuál es su color favorito, tal vez para hacerle llegar un obsequio: "Lourdes es tu color favorito y morado, rosa y azul ¿verdad? Por favor, respóndeme".

"Have a wonderful super bowl weekend" (Que tenga un maravilloso fin de semana de Super Bowl), "Bellísssima como siempre!!!", "No no no me hagas esto", "Linda, saludos desde Caborca, Sonora".

Mientras hubo quien no se pudo resistir a dedicarle un fragmento de la canción de Vicente Fernández "Lástima que seas ajena" con este poema:

"Jamás había visto un color lila tan sensual tan exitante, qué hermosa eres pero si te todo una MUJER en plenitud, lastima que seas ajena y no tengo llave para abrir tu puerta!!".

Y otro más escribió en respuesta a su post: "Cuando la tormenta pase, y o te seguiré admirando por la belleza física y espiritual que tienes hermosa dama".

Al momento, la postal tiene 21,130 likes y muchos más comentarios, en los que sus fanáticos siguen halagando lo sensual que luce con ese outfit deportivo color lavanda.