Tras medio siglo de rock and roll, el mexicano Álex Lora no suelta la guitarra ni durante las entrevistas: una pregunta, una respuesta, y unos acordes y punteos de propina. Así que con el rock como estilo de vida, el emblemático líder de El Tri dijo sin nostalgia que la música le mantiene joven.

El verdadero rock and roll es una música 100 por ciento rebelde, callejera y contestataria que pierde su identidad cuando cae en las garras de los medios de comunicación. Es un estilo definido como el mambo, el vals, el chachachá, el jazz... Y nunca va a poder morir porque el rock and roll es la música de la gente joven, aseguró.

Los rockeros toda la vida son adolescentes, según Alex Lora. Foto: EFE

La música que pega ahora no es más que rock and roll revolcado con onda electrónica u onda latina, pero sigue siendo rock (...) Y yo soy adolescente porque los verdaderos rocanroleros somos toda nuestra vida adolescentes, añadió.

Consagrado como toda una institución del rock latinoamericano, Lora nacido en Puebla en 1952, actuó en California como parte de la celebración por sus 50 años de guitarrazos, que comenzó el pasado octubre con un concierto en Ciudad de México.

Alex Lora tiene medio siglo rocanroleando sin quitar el píe del acelerador

Orgulloso de no haber parado ni un segundo y de no haber quitado "el pie del acelerador", Lora presentó recientemente Medio siglo rocanroleando, un recopilatorio en el que volvió a grabar 38 de sus temas más conocidos.

El rock es mi vida, mi mayor afición, mi deporte favorito, dijo Lora con gafas de sol y chamarra de cuero, como mandan los cánones del género.

"Puedes estar cansado, con sueño, pero, al estar enfrente, la raza (sus fans) te comunica su energía, tú te prendes y se vuelve una catarsis que hace que se dé el rock and roll. Lo que me hace seguir adelante es ver el cariño que la raza le tiene a mi música y mi persona", aseguró. Primero como integrante de Three Souls In My Mind y luego como estrella de El Tri, Lora vivió los complicados inicios del rock en México, de los que se considera "un superviviente", y su posterior aceptación.

Empecé en 1968 y en 1971 fue el Festival de Avándaro, 'el Woodstock mexicano, comentó sobre un pionero evento que reunió a decenas de miles de personas.

Aunque defendió que no se arrepiente de su vida al puro estilo del rock, sí admitió que exigió algunos sacrificios.

Reconoció el enorme apoyo de su mujer y mánager Chela Lora, y abogó por no mirar con nostalgia por el retrovisor.