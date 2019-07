Los regalOs que recibió Kima, la hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Kima, la hermosa bebé de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja desde antes de su llegada comenzó a recibir muchos regalos, por parte de los familiares de los youtubers, además de los amigos de estos.

Kimberly Loiza a través de su canal de YouTube compartió un video donde aparece con su pareja, Juan de Dios Pantoja, abriendo los regalos que recibió la pequeña Kima durante su baby shower. Entre los regalos que abrieron se había muchos vestidos, un libro de cuentos, blusas, biberones, toallitas humedas.

Por si fuera poco la pequeña entre los presentes también recibió mallitas, pañaleros, pañales, faldas, mordederas, zapatos y muchas cosas más. Su abuela, la mamá de Juan de Dios fue una de las que más obsequios le compró.

El video de los regalos

La pequeña Kima nació este 12 de julio por cesárea en Sinaloa y luego de que nació, Juan de Dios Pantoja le dedicó un tierno mensaje a Kimberly Loaiza: Qué valiosa y fuerte mujer tengo, si ya te amaba, a partir de hoy te amo mil veces MÁSSSSSS, gracias por darme la dicha de ser padre, siempre quise que fueras la madre de mis hijos.

Que valiosa y fuerte mujer tengo, si ya te amaba, a partir de hoy te amo mil veces MÁSSSSSS ��❤️ gracias por darme la dicha de ser padre, siempre quise que fueras la madre de mis hijos �� @KimberlyLoaiza_ — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) 12 de julio de 2019

Mientras que por su parte Kimberly expresó a través de su cuenta que se sentía muy feliz con el siguiente mensaje: 12 de julio el día que jamas olvidaré. No me salen las palabras para expresar los sentimientos que siento por ella, solo quiero que sepan todos que KIMA es lo mejor que me ha pasado en la vida.