Los planes se solidifican para la 93a edición de los Oscar: sin Zoom, sin sudaderas

A casi un mes de que suceda la entrega número 93 de los Premios Óscar que otorga La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, se han ido revelando algunos detalles de lo que será la próxima entrega de premios en la lista del espectáculo.

Pues además de revelarse la lista completa de nominados, se ha dado a conocer que La Academia estén presentes aunque sea a virtual, aunque los organizadores apuestan por una nueva versión.

"Nuestro plan es que los Oscar de este año se vean como una película, no como un programa de televisión", dijeron los productores del programa Jesse Collins, Stacy Sher y Steven Soderbergh en un comunicado el viernes. Contrataron al director ganador de premios Emmy y Tony, Glenn Weiss, para dirigir la transmisión en vivo el 25 de abril.

Aunque se redujo considerablemente de un año normal, los productores han dicho que están comprometidos a realizar un evento en persona en Union Station de Los Ángeles para nominados, presentadores e invitados limitados. También habrá un componente en vivo en el Dolby Theatre, que ha sido sede de los Premios de la Academia desde 2001.

Pero a diferencia de los Globos de Oro, que combinaron elementos en persona y Zoom en su transmisión bi-costera, los Oscar no están haciendo posible un elemento virtual para los nominados que no pueden o no se sienten cómodos asistiendo.

Los productores dijeron que planean tratar el evento como un escenario de película activo con equipos de seguridad COVID en el lugar y protocolos de prueba. Y sí, esperan que los asistentes se vistan bien.

"Nuestro objetivo es una fusión de Inspirational y Aspirational, que en palabras reales significa que lo formal es totalmente genial si quieres ir allí, pero lo informal en realidad no lo es", dijeron los productores.

La 93a edición de los Oscar se transmitirá en vivo por ABC el 25 de abril a partir de las 8 pm ET.