Los peores momentos de Lucero en la telenovela Soy tu dueña

A 10 años de Soy tu dueña, Lucero Hogaza León, conocida artísticamente como Lucero o La Novia de América recordó las fobias que tuvo que enfrentar durante las grabaciones de la telenovela. Recientemente la actriz y cantante compartió que fue lo más espeluznante que tuvo que enfrentar como Valentina Villalba Rangel en el melodrama.

Pese a que en la novela, Valentina Villalba Rangel, era una mujer fría, autoritaria, déspota y sin miedo a enfrentar cualquier situación, en la vida real como Lucero enfrentó situaciones desagradables y terroríficas, pues le tiene fobia a ciertos animales con los que tenía que grabar.

Fue el pasado 15 de agosto que Lucero compartió un video en Youtube en donde contó cuáles fueron las escenas más difíciles de Soy tu Dueña. “Hay escenas que requieren de ciertas cuestiones que yo digo: ‘¿qué está pasando?’ porque no lo puedo controlar, los animales ponzoñosos, está muy cañón tener que grabar con estos personajes que no son tan mis amigos, no me gustan, les tengo fobia”, confesó ante la cámara.

Pese a que la también conductora de televisión reveló que no le da miedo grabar junto a reptiles o roedores, los insectos y animales venenosos son como su más grande fobia. “En la telenovela Soy tu dueña mi personaje se encontraba con un escorpión negro con tenazas, era bastante repugnante y tenía que convivir con él para la escena, me dio mucha ansiedad. Ahí también grabé con tarántulas que me caminaban por el cuerpo, fue espeluznante”, dijo Lucero.

Pese a que el personaje de Valentina Villalba Rangel le dio grandes satisfacciones, La novia de América confesó que no fue nada facíl hacer ese tipo de escenas. Pese a que Valentia era muy dulce y poseía una gran belleza, se volvió una mujer fría y despota después de que su novio Alonso Peñalvert, (David Zepeda) la dejara plantada en el altar.

Al sentirse vacía y burlada por Alonso, Valentina se va a vivir a la hacienda "Los Cascabeles", una de sus tantas propiedades. Ahí en el campo conoce a José Miguel (Fernando Colunga), un hombre guapo, inteligente y sensible del que rápidamente logra enamorarse.

Luego de una lucha constante, Valentina se convence que esta enamorada de José Miguel, sin embargo, la pareja tiene que luchar por su amor y vencer los obstáculos. La maldad de Ivana (Gabriela Spanic )de Leonor ( Jaqueline Andere) madre de José Miguel y Rosendo (Sergio Goyri). Finalmente el amor sale triunfando.

Hoy (lunes 17 de agosto) después de 10 años, Soy tu Dueña se vuelve a transmitir por Las Estrellas en el horario de las 16:30 por lo que Lucero se encuentra muy contenta por volver a revivir esos momentos y así lo dio a conocer en sus redes sociales. Nos vemos HOY en el estreno de “Soy tu Dueña” . Mi gente linda ya estamos a pocas horas de revivir nuestra súper telenovela “Soy Tu Dueña”, ? el estreno HOY a las 16:30 por Las Estrellas! Únanse a la conversación con el ht #LuceroSoyTuDueña para compartir todas las emociones! Nadie nos la podemos perder. #Lucero20y20", escribió la actriz.

Soy tu Dueña fue producida por Nicardo Díaz y ha sido una de las telenovelas más exitosas en los últimos tiempos. A raíz de la pandemia, Lucero se ha mostrado muy activa en sus redes sociales e incluso reveló también cómo fueron las escenas de besos con Fernando Colunga en esta telenovela.

“Lógicamente, se enamora. ¿De quién? Pues de Fernando Colunga. Ese gran amigo con el compartí tantas escenas en esa novela.“Disfruté mucho con él. Es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el 1000% en todo lo que hace. No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir (…). Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado", señaló.

