Los gestos de Galilea Montijo y Raúl tras cantar Kimberly Loaiza

Kimberly Loaiza está severamente criticada tras mostrar su talento vocal al cantar El color de tus Ojos de la banda sinaloense MS al ser invitada especial al programa Hoy. Resulta que durante la sección del matutino Canta la palabra, la famosa youtuber compitió contra Galilea Montijo, en la que resultó victoriosa e interpretó la canción de la banda sinaloense. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención de los usuarios de internet fueron los suepuestos gestos que Galilea Montijo y Raúl Araiza, mientras Kimberly cantaba.

“Hay que agradecer que la mayoría de los conductores tienen un chingo de botox y no pudieron hacer los gestos que realmente querían hacer”, "Debo admitir que aunque no cante esta generando mucha lana haciendo la lucha y eso me pega en la pobreza" "Lo que pienso es que si en este momento es como a de estar su familia y el Juan diciendo: lo hiciste bien. Pero en el fondo sabe que canta horrible. Pero bueno ellos se lo buscan", fueron algunos de los comentarios en el canal de Youtube.

Lee también: Cómo enviarte mensajes de WhatsApp a ti mismo

Mientras unos usuarios atacaron a la Lindura Mayor, otros no dudaron en defenderla y asegurar que Kimberly había cantado mal para no humillar a los conductores del matutino.

“ Que no se dan cuenta que la dinámica es cantar desafinado, Kimberly es tan humilde que canto tan feo para que los demás estuvieran en la misma línea”, escribió un fan de la intérprete de No seas Celoso.

La youtuber generó aún más polémica cuando después del enfrentamiento con Galilea Montijo cantó su más reciente éxito, No seas Celoso, pues, los usuarios señalaron que no era la misma voz que cuando cantó El color de tus ojos, pues estaba haciendo playback.

Pese a la polémica que se ha generado en internet, la famosa youtuber no ha dejado de presumir el gran éxito que ha tenido su más reciente tema No seas Celoso, el cual ya cuenta con casi 40 millones de reproducciones en Youtube.

Kimberly también sorprendió a sus millones de seguidores al posar con un sensual traje en Navidad, razón por la que recibió un sinfín de comentarios halagadores.