Los fuertes comentarios a Silvia Pinal y Alejandra Guzmán: "Ya pasó Halloween"

El pasado 1 de noviembre, Alejandra Guzmán compartió en Instagram una fotografía junto a su madre, Silvia Pinal, sin embargo, lo que causó controversia en dicha red social es que las famosas posaron al natural, sin una gota de maquillaje. Mientras unos admiraron la belleza natural de la Diva de la Época del Cine de Oro y de la rockera, otros dudaron en criticar a las famosas.

“Bellas, dos mujeres lindas, luchadoras y chingonas”, “Súper padre, qué convivas mucho con tú mami”,”Un beso a tu mamá las dos están hermosas”, “Empoderadas y talentosas, las queremos mucho”, “Son un talento nacional, por favor nunca cambien”, expresaron en redes sociales.

Mientras que otros fueron muy crueles en sus comentarios y hasta llamaron a Silvia y Alejandra "las momias de Televisa". “Ay Alejandra ¿qué te hicieron? “ “Feas, feas, feas.”, “¿Siguen con la máscara de Halloween?” , “Las momias de televisa.”, “El tiempo no perdona.” “Ya pasó el día de las brujas chicas.”

La fotografía que Alejandra Guzmán compartió en su Instagram. Foto Alejandra Guzmán

LA RECIENTE POLÉMICA QUE INVOLUCRA A LA DINASTÍA PINAL

Hace unos días se especuló que Luis Enrique Guzmán se quedaría con toda la fortuna de la última Diva del Cine Mexicano, pues dejaría fuera del testamento a Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, por lo que la primera actriz salió a callar bocas y aseguró que aún no tiene definido a quien le heredará sus bienes.

Durante el programa De Primera Mano fue que la actriz indicó que: “Son cosas demasiado privadas por un lado, y por el otro todavía no tengo pensado hacer nada, ya tengo más o menos ahí encima algo hecho, pero no está nada fijo”, comentó.

Pese a que señaló que este era un tema muy privado aseguró que tratará de quedar bien con todos los medios. “No dejan de ser chismes, lo de la herencia no lo he decidido, y me parece un poquito violento ponerme a decir qué es lo que voy a hacer, esas son cosas muy discretas, cosas muy personales. Desde luego trataré de quedar bien con todos, si es posible”, dijo.

