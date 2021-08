Los escándalos más sonados en la vida de Vicente Fernández

Pese a que el actor y cantante Vicente Fernández es un artista de talla internacional gracias a sus canciones y sus películas, el famoso también ha tenido que enfrentar diversos escándalos que lo han puesto en el ojo del huracán.

Siendo el último escándalo cuando se filtró un video en donde El Charro de Huentitán tocaba el pecho de una fan, situación por la que fue severamente criticado; aquí algunos de las polémicas más sonadas en la vida del cantante.

Besos en la boca

La familia Fernández tiene una extraña tradición: Dar besos en la boca. Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fernández se dieron un beso en la boca en un concierto y esa no fue la primera vez que lo hacían, ya que "Chente" ha sido captado múltiples besando en la boca a su familia.

Rechaza trasplante

En 2019 Vicente Fernández rechazó recibir un trasplante de hígado al no saber si su origen era de un homosexual o drogadicto. "Me quisieron poner el hígado de otro cabrón y dije: 'no amigo, yo no me voy a ir a dormir con mi mujer con el órgano de otro wey, ni sé si era homosexual o drogadicto", dijo en un programa de televisión.



Tocamientos

Vicente Fernández estuvo hace unos meses en el ojo del huracán tras un video que circulo en la red social TikTok donde se le puede ver tocando el pecho de una muchacha que sólo quería tomarse una fotografía con él. "Acosar es que la haya llevado a una cabelleriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella", comentó el cantante.



Beso prohibido

En el año 2018 se hicieron virales una serie de fotografías de Vicente Fernández y una misteriosa mujer a la que le lleva aproximadamente más de 30 años. En las imágenes salían besándose y abrazados, aún y cuando Chente se encuentra casado. El intérprete de "Estos Celos" no dio declaraciones al respecto.



Cambios en su rostro

Hace unos meses, Chente también estuvo en el ojo del huracán, y hasta inspiró algunos memes, ya que lucía hinchado de la cara luego de aparecer en una entrevista junto a su hijo "El Potrillo" y su nieto Álex Fernández.



Vacuna Covid-19

A principios de este año, el periodista de espectáculos Juan José Origel aseguró que Vicente había recibido la vacuna contra el coronavirus gracias a sus palancas, pues en México aún faltaban varias semanas para que empezara la jornada de vacunación. El conductor agregó que los hijos de Fernández, Alejandro y Gerardo, también habían sido inmunizados.



Se va contra Trump

En 2016 "El Charro de Huentitán" se despedía de los escenarios y Donald Trump buscaba llegar a la Presidencia de Estados Unidos, lo cual logró a finales de ese año. Sin embargo, el intérprete era uno de los detractores y durante su último concierto expresó su molestia contra el empresario gringo."Hay un candidato a la presidencia de Estados Unidos que está diciendo muchas cosas feas sobre los mexicanos (...) El día que me lo encuentre le voy a escupir la cara, le voy a mentar su madre y le voy a decir lo que nunca le han dicho en su méndiga vida", dijo.



El Caso de Lupita Castro

A principios de 2021, la cantante Lupita Castro denunció a Fernández por abuso sexual. En varios programas de televisión, la intérprete contó que fue cuando tenía 17 años que él, quien era 20 años mayor que ella, se aprovechó de su inocencia. Se conocieron trabajando y un día la invitó a cenar y beber una copa; ella se mareó y el aprovechó ese momento para perpetrar el abuso, según el relato de Lupita.

Cabe señalar que actualmente Vicente Fernández se encuentra hospitalizado debido a una fuerte caída que sufrió en su rancho el pasado viernes. En el último reporte médico se informó que el estado de salud va mejorando. ""Tiene oxígeno pero le están quitando eso, y eso es muy bueno", además, "está moviendo las manos, yo lo vi", señaló la familia del cantante.

Lee también: Cuando Itatí Cantoral asustó a Don Francisco convirtiéndose en Soraya Montenegro

Síguenos en