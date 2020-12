Los escándalos de los famosos más sonados de este 2020

Las estrellas del medio artístico siempre dan de qué hablar y este 2020 no fue la excepción; pues desde enero hasta diciembre, han mantenido muy cautivos a sus millones de fanáticos de lo que pasa en torno a sus vidas... ¡Fueron varios los los famosos que protagonizaron fuertes escándalos!

Alfredo Adame VS Andrea Legarreta

Enero empezaba con el pleito mediático entre el polémico actor Alfredo Adame y la presentadora de tv Andrea Legarreta, a quien confesó tenerle coraje por el tiempo que ha logrado estar frente a un programa de televisión como lo es "Hoy" y por asegurar que tiene un romance con un alto ejecutivo de Televisa, lo que le pudo haber ocasionado graves problemas con su esposo Erik Rubín.

Pues hasta dijo que si en este mes de diciembre iba a haber cambios en la producción y si él se quedaba con dicho cargo, a la primera que correría del matutino, sería precisamente a Andrea Legarreta.

Embarazo de Sherlyn sin revelar quien es el padre de su hijo

Otro de los chismes más sonados, fue el que envolvió en críticas a la actriz Sherlyn González, quien tras revelar que estaba esperando a su deseado hijo, un clarividente de nombre Jorge Clarividente, tuvo serios problemas con la actriz al querer revelar quien es el padre del ahora pequeño André.

Livia Brito golpea a un fotógrafo

Apenas llegaba el caluroso verano 2020 y la actriz Livia Brito se encontraba con su novio Mariano Martínez en unas merecidas vacaciones después de terminar la telenovela "Médicos, línea de vida" (2019). Pero su descanso no pudo ser concretado como tal, pues al darse cuenta que era captada por un fotógrafo de Cancún, Quintana Roo, la cubana le quitó su equipo y hasta lo golpeó.

Situación que casi le cuesta perder la exclusividad de la empresa Televisa, aunque lo que sí le quitaron fue el siguiente protagónico para el que estaba contemplada. A partir del hecho, la actriz ha tenido que ganarse de nuevo a su público; sólo que aún no se gana el perdón de los productores y ejecutivos de la televisora de San Ángel, pues aún no tiene proyecto en puerta; aunque sigue más activa que nunca en sus redes sociales.

La Boda de Ninel Conde

Luego de celebrar sus 44 años en Turquía en compañía con su novio Larry Ramos, a quien presentó repentinamente en su cuenta oficial de Instagram, y con el que se casó en una simbólica ceremonia religiosa, "El Bombón Asesino" trato de desviar la atención de la prensa nacional e internacional, asegurando a través de un vídeo en sus historias de Instagram que no habría tal boda.

Objetivo que no pudo cumplir, pues desde que se encontró al personal contratado desmontando toda la decoración, los medios presentes se encargaron de seguir hasta el lugar que la actriz de "Rebelde" tenía como segunda opción. Hoy, Ninel parece estar más sola que nunca, pues su ahora esposo Larry Ramos, brilla por su ausencia en las publicaciones de la cantante que además no ha podido lograr que su hijo Emmanuel pueda pasar tiempo con ella, luego de que su ex esposo Giovanni Medina y padre del niño, siga peleando su custodia.

Eleazar Gómez agrede a su novia

El actor Elezar Gómez, quien tenía una participación en la telenovela "La Mexicana y el Güero", protagonizó un problema legal del que aún no se puede librar, luego de ser acusado por su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela, a quien agredió fuertemente haciéndole heridas en el rostro tras la negativa de la modelo de casarse con él.

Lo que le ocasionó ser aprehendido por la justicia mexicana y luego llevado a los separos; pues los primeros dos meses son los que estará bajo investigación y en los que podrá presentar pruebas sobre su inocencia, que a decir verdad, va a estar un poco difícil porque él aceptó haber golpeado a su ex novia; por lo que podría pasar varios años tras las rejas.

SE VA a PRISIÓN!

La @FiscaliaCDMX se prepara para enviar esta misma noche a la CÁRCEL, al actor @EleazarGomez33

Elementos de @PDI_FGJCDMX se alistan ya para realizar su TRASLADO.

Así quedó el rostro de su VÍCTIMA por las lesiones q le provocó.



El caso> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/UxMhuFoQYT — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Filtran vídeo "privado" de Gabriel Soto

Para cerrar el año con broche de oro el actor Gabriel Soto se sumó a las filas de los famosos que se han grabado sus partes íntimas en "privado", siendo reveladas por los ya conocidos hackers, quienes siempre buscan la manera de dañar la imagen de los expertos del mundo del entretenimiento.

Por supuesto, al actor le tomó por sorpresa la noticia de que imagen empezó a circular de inmediato en redes sociales, lo que incluso, pudo valerle el fin de su relación con la actriz Irina Baeva y el enojo de su ex pareja Geraldine Bazán por exponer a sus hijas con su desprestigio.

Sin embargo, el actor dio la cara a los medios y dijo que lamentaba el hecho, disculpándose con las personas importantes en su vida así como con los medios y sus fans.