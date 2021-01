Los encantos de Chiquis Rivera que Lorenzo Méndez dejó ir

La cantante Chiquis Rivera no ha dejado de mostrar sus atributos físicos desde que puso fin a su efímera relación de amor con su colega Lorenzo Méndez, con quien vivió un tórrido matrimonio debido a los excesos de los vicios del ex integrante de La Original Banda El Limón. Pero, en más de una ocasión ha dejado claro cuáles son ¡los artributos que el cantante dejó ir!

En su renovada cuenta oficial de Instagram, ya que luego de terminar su matrimonio de un año, Chiquis Rivera se encargó de eliminar todo recuerdo publicado de su perfil, así como el propio Lorenzo Méndez, la hija de la fallecida Diva de la Banda Jenni Rivera, no ha dejado de mostrar los dotes físicos que su madre le heredó; pues es autoadmiradora de su belleza y en más de una ocasión, la cantante ha dicho que se acepta tal y como es.

Y aunque ha sido objeto de múltiples críticas por exhibir su exuberante figura sin tapujos ni complejos, Chiquis Rivera también ha causado revuelo entre los internautas y literalmente, ha encendido las redes sociales de su propio perfil, así como de las fanpage, en las que se pueden ver las diversas formas en las que la cantante posa muy sensual y satisfecha con lo que tiene.

En un vídeo de la fanpage bajo el perfil de chiquisriveraonline, las fanáticas compartieron un vídeo de la cuenta oficial de Tik Tok de la sobrina de Lupillo Rivera, describiéndolo como: "Girl.... my butt getting big!" - @Chiquis. Sigue a Chiquis en Tiktok como: CHIQUISOFFICIAL..." traduciéndolo al Español como "Chica ... ¡mi trasero se agranda!".

En el atrevido clip, se puede ver a Chiquis envuelta en una bata de baño mientras perrea de perfil, sin gota de maquillaje y triste por no poder lucir sus encantos.

Acto seguido, aparece maquillada, de sombrero y con un jumpsuit de encaje negro con el que además luce perfectamente bien su trasero.

"Girl... my butt getting big!... # #BustItChallenge #chiquis #fyp #bustit #tulum #mexico #foryourpage", escribió la propia Chiquis desde su cuenta oficial de Tik Tok, mientras baila "Buss It X Saki Saki" de DJ Amsal - Amsal Valliani.

Vídeo en el que la ex de Lorenzo Méndez ha logrado 343.4K de "me gusta", así como 5,473 comentarios y 5,830 reenvíos y copias.