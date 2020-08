Los divertidos memes de Christian Nodal y Belinda tras cumpleaños de la actriz

Mucho se ha especulado sobre el romance entre el cantante mexicano, Christian Jesús González Nodal y Belinda Peregrín Schüll, pues muchos aseguran que se trata de un truco publicitario para el reality show y concurso de talentos mexicano, La voz transmitido por Tv Azteca. Sin embargo, tanto Belinda como el intérprete de Adios Amor han desmentido esta situación pero hoy 15 de agosto que la actriz y cantante española celebra su cumpleaños número 28 le han llovido los famosos memes respecto a su relación con Nodal.

Luego de que hace unas horas se especulara que el romance entre la intérprete de Amor a primera vista y el cantante y compositor mexicano había llegado a su fin debido a que ambos dejaron de seguirse en las redes sociales y que Nodal eliminara algunas publicaciones de amor dirigidas a Belinda, ninguno de los dos artistas, hasta el momento, ha compartido ninguna publicación juntos pese a que la "reina del pop latino", está de manteles largos.

Ante esta momentánea y supuesta ruptura, que posteriormente los famosos desmintieron compartiendo sus post donde se ven juntos. Pero los cantantes no se salvaron de los famosos memes e incluso Las Chivas se burlaron de la situación a través de su cuenta de Twitter. El Rebaño Sagrado le jugó una broma a Belinda y Christian Nodal, “duró más Alexis Vega en la cancha de Juárez que Belinda y Christian Nodal en separarse y juntarse de nuevo”, se lee en el post del equipo.

Aunque la ex novia de Lupillo Rivera se ha mostrado más fría en Instagram, Nodal see ha mostrado muy romántico, pues dentro de sus publicaciones que ha hecho ha resaltado una donde aparecen en un yate y demostrándose su amor. El cantante acompañó un video con el siguiente mensaje:

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor".

Belinda no se quedó atrás con su sentir y también expresó públicamente en su cuenta oficial de Instagram, el amor que siente por Christian Nodal. "No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, que es donde podemos ser nosotros mismos y a través de nuestra música conectar con el corazón de las personas, ojalá nuestro amor ayude a sanar muchos corazones rotos... Este es el principio de muchas canciones más juntos mi amor, te amo".

Aquí te compartimos algunos de los memes que circulan en Twitter.

