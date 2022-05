Los desafortunados accidentes que casi le cuestan la vida a Verónica Castro

Después de estrenar la primera temporada de la exitosa serie de Netflix "La Casa de las Flores", la actriz Verónica Castro y el productor de la misma, Manolo Caro, fueron invitados a un conocido programa de televisión, en el que en la actriz reveló que ha tenido algunos desafortunados accidentes que casi le cuestan la vida.

Fue en el programa de espectáculos "Ventaneando" de TV Azteca que Verónica Castro contó entre otras cosas, algunos momentos que le han hecho perder el piso en el cso de unos y casi perder la vida en dos ocasiones.

Pues la madre de Cristian Castro contó que en alguna ocasión un automóvil la atropelló pero sólo una mano, por lo que el dedo meñique de la mano derecha tuvo que ser reconstruido. Pues Pati Chapoy le cuestionó sobre dicho accidente que había tenido hace tiempo y Verónica dijo en 2018:

Dos accidentes en helicóptero

"Y dije: No, a mí no me lo van a cortar... lo prefiero colgando'... Trajeron un médico de Brasil para poderlo reconstruir; me pasó un coche encima".

Por otro lado y de lo más natural la intérprete de "Mala Noche" de los 90's, 'dejó picados' a los conductores del show, diciéndoles que mejor no les contaba de los accidentes de helicópteros que ha tenido, pues aunque fueron muy estrepitosos, salió ilesa.

Fueron dos accidentes de helicópteros los que la protagonista de "Rosa Salvaje"(1987-1988), ha tenido a lo largo de su carrera artística. No obstante, la también presentadora de televisión ha tomado con mucha naturalidad los accidentes que casi le han arrebatado la vida.

Con Manolo Caro presente -productor de la exitosa serie "La Casa de las Flores" (2018-2021), la carismática Verónica Castro contó de un primer trágico accidente cuando viajaba con Fanny Schatz, en el que prácticamente el helicóptero iba talando los árboles debido a que iba hacia abajo.

Otra de las ocasiones en las que la actriz volvió a sufrir un segundo percance de ese tipo, fue con un gobernador del estado de Chiapas y el de la Ciudad de México, sumiendo que era del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari en los 90's.

Y entre risas, dijo: "Así dejo yo destruidos los helicópteros". Incluso contó en tono de broma que Fanny le decía que se protegiera la cara pero pues no sabía ni dónde meterla si la nave al que llamó "esta madre" se iba cayendo.

Incluso, la también cantante dijo que su hijo Cristian llegó a buscarla a penas se enteró y se sorprendió de ver que no le había pasado absolutamente nada y al día de hoy, a sus 70 años de edad, luce como toda una estrella con ese rostro angelical que posee.

