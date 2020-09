Los costosos vestidos que usó Angélica Rivera en 15 de septiembre

Sin duda, una de las figuras que más acaparó reflectores durante el mandato de Enrique Peña Nieto fue la actriz y ex Primera Dama, Angélica Rivera. Durante los seis años de gobierno de su ex esposo, La Gaviota no solo fuee blanco de críticas por las decisiones de Peña Nieto, sino que además por los elegantes vestidos que utilizó cada ceremonia de Grito de Independencia (15 de septiembre).

Fue durante el sexenio de Peña Nieto que Angélica Rivera al igual que la ex Primer Dama, Margarita Zavala, se dio el gusto de lucir de lo más espectacular en esta fecha tan importante para los mexicanos, gracias a sus diseñadores, Alejandro Carlín y Benito Santos.

Durante seis años, la actriz fue la fiel compañera de Peña Nieto. Viajes, reuniones, informes y Gritos de Indepencia fueron algunos de los eventos importantes donde la mamá de Sofía Castro llamó la atención con sus elegantes atuendos, unos por el polémico precio, y otros por no ser hechos en México. Estos son algunos de los vestidos que utilizó la ex Primera Dama de México en las ceremonias del 15 de septiembre.

La primera vez que Angélica Rivera sorprendió con uno de sus vestidos fue en el 2013, primer año en que Enrique Peña Nieto, dio su primer Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Nacional. Angélica portó un vestido de color verde, hecho de encajes y transparente de los brazos. El atuendo fue diseñado por Benito Santos y se dijo que tenía un valor aproximado de 120 mil pesos.

En el 2014, Rivera volvió a acaparar las miradas pero en esta ocasión con un vestido color rosa fucsia con azul marino, diseñado por el dominicano Óscar de la Renta. La prenda tenía un costo de 80 mil pesos apróximadamente.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera durante su último Grito de Independencia. Foto Presidencia

Para el tercer Grito de Independencia, la actriz usó un vestido color marfil del diseñador Alejandro Carlín, el cual tuvo un precio de 80 mil pesos. Un año después, 2016, Angélica Rivera lució un vestido que ya había utilizado en otra ocasión, por lo que fue severamente criticada. Se trató de un atuendo de color azul marino con piedras. El vestido diseñado por Benito Santos fue valorado en apróximadamente 40 mil pesos.

En el 2017 y con el fin de honrar a las víctimas del terremoto del 7 de septiembre, Rivera lució un vestido de color negro con flores bordadas en el escote. Este vestido fue diseñado por el mexicano Kris Goyri y tenía un valor aproximado de 28 mil pesos.

Para su último Grito de Independencia como Primera Dama de México, La Gaviota usó un elegante vestido rojo, diseñado por el mexicano Alejandro Carlín. Esta prenda, que alcaanzó un valaor de aproximadamente 42 mil pesos, fue una de las más llamativas que usó la actriz.