Los coaches de 'Voice' Blake Shelton y Gwen Stefani comprometidos

Los coaches del reality show estadounidense "The Voice" Blake Shelton y Gwen Stefani se casarán próximamente y por consiguiente, ambos famosos comparten las buenas noticias en las redes sociales como en Instagram.

Shelton y Stefani publicaron una foto el martes anunciando el compromiso entre la estrella del country y la cantante pop.

"Hola @gwenstefani gracias por salvar mi 2020 ... Y el resto de mi vida ... te amo. ¡Escuché un SÍ!" Shelton escribió.

Una fuente allegada de Shelton confirmó que la pareja se comprometió recientemente mientras estaba en Oklahoma, donde vive Shelton.

Las dos estrellas se conocieron como jueces en el programa de competencia de canto hace años. Después de que Shelton se divorciara de Miranda Lambert y Stefani de su esposo Gavin Rossdale en 2015, los dos comenzaron a salir.

Los dos han grabado dúos juntos, incluido "Nobody But You", que acaba de ganar un premio CMT Music Award la semana pasada.

"@blakeshelton #superman y #discoballgirl próximamente en tu televisor en @nbcthevoice !!! gx @traverrains @ dulce.bestia @sonjamchristensen ¡gracias por hacerme brillar!", escribió en su perfil personal de Instagram la cantante.

Con información de Kristin M. Hall / Agencia AP / Fotografía Jordan Strauss AP

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.