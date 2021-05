Los TikToks más fogosos de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

La pareja de Angelique Boyer y Sebastián Rulli siempre ha sido una de las más estables del medio artístico, pues a más de seis años de estar juntos, ambos han demostrado que son el uno para el otro y para muestra basta un botón; pues el coqueteo entre ambos y las situaciones de doble sentido, no sólo se han quedado para ellos, sino que además las han compartido con sus fanáticos, como el par de fogosos TikToks y otro vídeo que han protagonizado.

Hace un año, cuando se había declarado la pandemia mundial por el Covid-19, Angelique Boyer y Sebastián Rulli, tuvieron la idea de entretener a sus fanáticos y al público en general con sus divertidos TikToks, lo que los posicionó como uno de los famosos más seguidos en la plataforma china y con sus vídeos más vistos a nivel mundial.

Y aunque en un principio era el propio actor argentino que no se consieraba un tiktoker -como se les llama a las celebridades que se dedican a compartir sus más divertidos vídeos-; aunque al verse impulsado por la actriz de origen francés a debutar en la red social, hoy es todo un experto en el tema.

Sin embargo, ambos han protagonizado los momentos más comprometedores y fogosos al hacer públicos sus coqueteos y sus revelaciones de cuánto se aman y se divierten juntos, causando diversas sensaciones entre sus fans, quienes cada vez piden más.

En uno de sus recientes vídeos de TikTok, Angelique graba a Sebastián, quien además posa sin playera y se ve algo abrumado por la confesión que le hace su novia de 32 años: "Mi amor, quisiera ser tu hambre" y mientras apenas Rulli alcanza a preguntar "¿Para qué?", la rubia continúa: "Para darte cinco veces al día".

Acto seguido, Sebastián Rulli no aguanta la risa y junto a Angelique, ríe a carcajadas, aunque apenado por el argumento de la actriz que próximamente interpretará a Renata Sánchez en "Vencer el Pasado".

Otro momento fue cuando Angelique Boyer asistió a los premios TVyNovelas 2019, en su edición número 37, en la que fue galardonada como Mejor Actriz Protgónica por la telenovela "Amar a Muerte" (2018), en la que lució un vestido dorado con el escote trasero para delante, lo que provocó un boom.

Sin embargo, en las redes sociales de las fanpages (páginas de fans) de ambos actores, circula un clip en el que se ve a Angelique Boyer caminando de noche en el que expresa:

"¿Que si me puse el vestido bien? Me lo puse correctamente!, y de inmediato se escucha a Rulli decir: "Ahorita se lo voy a sacar, mejor", por lo que Angelique se sorprende y pregunta: "Papá, ¿ya te desconectaste?, ay, mi papá, te está escuchando todo. "No, era mentirita", dice el argentino y Boyer: "¡Qué oso, qué oso!".