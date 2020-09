Los Tik Tok más divertidos de Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Sin duda alguna, Sebastián Rulli y Angelique Boyer conforman una de las parejas más divertidas del medio del espectáculo tras volverse tendencia figurando como tiktokers -como se les llama a las celebridades de la plataforma, al hacer divertidos videos de todo tipo, con los que normalmente entretienen a sus millones de seguidores.

Y aunque Rulli ha dicho que no se considera un tiktoker, ya que además en un principio, cuando Angelique lo impulsó a hacer este tipo de videos de divertidos desafíos, el actor no quería, ahora es un as en la materia, pues con o sin la actriz, Sebastián se dedica a realizar este tipo de clips en sus ratos libres, y lleva un récord, como si tuviera que hacer por ley, cada uno de los videos de la plataforma creada por Zhang Yiming en 2012, misma que se lanzó al mercado digital en 2016.

Juntos, han hecho reír a sus seguidores con algunos de estos retos y vídeos, como cuando hacían creer al público que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se oponía a su amor, en el que se escuchaba:

"Este... los voy a acusar, con sus papás, con sus mamás, con sus abuelos... porque estoy seguro que los abuelos, las mamás y los papas, no están de acuerdo", mientras Angelique y Sebastián disfrutaban de su amor, mensaje que por cierto, interrumpió el apasionado beso que se deban los actores y Sebastián se levanta indignado de sillón; Angelique por su parte se queda preguntando el por qué de la mala vibra de AMLO.

@angeliqueboyertiktok Nos van a acusar ��‍❤️‍�� !! ¡!Fin de semana �� y ��!¡ @sebastianrullitiktok disfrutándote un montón!! ♬ sonido original - EstebanLeyte

O aquél en el que Angelique le restregaba a Sebastián que después de seis años de relación aún no sabía hablar francés y Sebastián le asegura que sí sabe, que ya aprendió y que la técnica es pronunciar una "e" al final de cada palabra y anteponerle el artículo "el"; a lo que Angelique le empieza a preguntar cómo se dice silla, mesa, lámpara, mano, amigo, papá, contestando le sillé, le mesé, le lamparé, le mané, le amigué, le papé, pero cuando le pregunta cómo se dice mamá, el actor responde: "No ahí ya no es francés", entre risas.

Uno de los que más risas ha causado entre los internautas, es aquel en el que Sebastián le pregunta a Angelique si quiere ver una película y ella muy enamorada contesta que siempre. Entonces el actor la invita a ver una y le pregunta: "¿Las quiere en idioma original o doblada? y Angelique le confirma que la prefiere doblada.

En Tik Tok, se puede ver uno más (entre mucho) que llamó la atención por las habilidades de Angelique al pasarse de lado a lado por el cuerpo de Sebastián mientras él estaba bien plantado en el piso y haciendo fuerza y equilibrio para servir de soporte a Angelique y que así se pudiera cumplir con el objetivo. Sorprendentemente el reto fue logrado con éxito por Angelique. El reto se titula "Mission impossible" con la música de fondo de The Spelding's Jazz Orchestra.

Desde que empezó oficialmente la cuarentena por el Covid-19, ambos actores quienes ya llevan seis años de relación amorosa, tienen un basto repertorio de vídeos en la plataforma y se han consolidado como una de las parejas más queridas del medio del espectáculo gracias a su frescura, espontaneidad y carisma

