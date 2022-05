Los Tigres del Norte reafirman poder de su música tras palabras de Andrés Manuel López Obrador

Luego de que se hiciera viral que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizara el tema "Somos Más Americanos", del grupo de música norteña Los Tigres del Norte, en una de sus conferencias para criticar declaraciones contra la migración por parte de un gobernador estadounidense, los integrantes de dicha agrupación aseguraron que la potencia de la canción ha hecho que con el tiempo siga resonando hasta en el recinto presidencial.

Y en conferencia de prensa, fue el cantante Jorge Hernández, quien señaló que el mayor efecto de la misma canción se ha manifestado en Estados Unidos: "Las personas que radicamos en Estados Unidos sentimos todos los días lo que se vive en ese país, el racismo, un montón de problemas. (...) Creo que esas canciones van muy directo a lo que la gente siente, vive, son referencias muy fuertes y si él [López Obrador] está exhibiendo eso, es porque la canción tiene esa fuerza".

El presidente utilizó dicha canción lanzada en 2001 para criticar al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien había asegurado que analizaba declarar una "invasión" en la frontera con México para poder invocar poderes de guerra contra los indocumentados.

Si bien los músicos se limitaron a dar su opinión acerca de dichas declaraciones, confirmaron que siguen trabajando para darle voz a las historias de la gente, el acontecer diario y las problemáticas sociales que atraviesa su país de nacimiento y de los mexicanos en Estados Unidos.

"Cantar lo que la gente vive es una de las claves (del éxito de la agrupación)", respondió Hernán Hernández, y señaló que "estar en el gusto de la gente no es únicamente el gusto por la música, sino por el saber qué es lo que está pasando y qué se está haciendo en la sociedad para tratarlo".

En ese sentido lamentó profundamente la situación actual que enfrentan las mujeres en el país por las altas cifras de feminicidios, y recordó que en el 2007 ya habían denunciado dicha urgencia con el tema "Las Muertas de Juárez".

Los Tigres del Norte se encuentran en la Ciudad de México para presentar su más reciente EP, "La Reunión", en su versión "deluxe" y dar tres fechas totalmente vendidas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México lo días 20, 21 y 22 de mayo, en el recinto que no deja de causarles nervios y una imposición particular.

No obstante, confesaron que tras el descanso obligado que les impuso la pandemia, ahora regresan al país "más tigres" que antes, llenos de aprendizajes de haber hecho su EP "con calma".

"Nunca habíamos tenido la experiencia de hacer un disco con calma, fue como un sueño completamente diferente. Los disco que nosotros hicimos anteriormente llegábamos al estudio y decían necesitamos un disco para tal fecha y lo grabábamos en uno o dos días, estábamos impuestos a un ritmo... es diferente", mencionó Jorge.

Asimismo, aseguraron que en las presentaciones en el país, además de tener muchas sorpresas, rendirán homenaje al fallecido cantante Vicente Fernández, a quien profesan una gran admiración. EFE

