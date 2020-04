Los MEMES de la traición de Karla Panini a Karla Luna

A casi tres años de la muerte de La Lavandera morena, Karla Luna y a seis años de que se diera a conocer que Karla Panini traicionó a su mejor amiga con su esposo Amércio Garza, usuarios de internet parecen no olvidar está deslealtad, por lo que a cada rato la Lavandera Güera de se vuleve tendencia en las redes sociales.

Recientemente Karla Panini dio mucho de que hablar luego de que una usuaria compartiera una imagen en su publicación de la boda con Américo Garza con un mensaje de “¡Quédate en casa! ¡Así como te quedaste con el esposo de tu amiga!”, razón por lo que la comediante se vio en la necesidad de entablar una discusión con su hate, pero también se unieron muchos usuarios quienes también le recordaron la traición a la difunta Karla Luna.

“Qué bonitos salimos. Fue uno de los días más felices de nuestra vida y quédate en casa mi reina ¡pero quédate! Así como nosotros nos quedamos juntos, así contra viento y marea quédate en tu casa, pero quédate”, respondió la comediante.

Luego del altercado, Karla Panini se vio obligada a cerrar su cuenta de Instagram, aunque después, de otra cuenta “Mal Influencers”, la cual está dedicada a promocionar el programa de comedia donde ella colabora en donde explicó la razón por la que había cerrado su cuenta.

"Hola, hay me anda preguntando bastante gente que por qué salió una nota, la neta no, son cero importante y la neta ni al caso, cuando hay noticias muchos más importantes en estos momentos que mi cuenta de Instagram, mi cuenta no está cerrada, no está bloqueada, yo no la cerre, no es cierto está pasando por un proceso diferente porque, me están ayudando a la verificación y entonces me están ayudando de la verificación”, señaló.

Karla Panini se volvió una de las mujeres más odiadas de México tras descubrirse que le había robado el esposo a su mejor amiga, sin embargo, ella lo ha repetido muchas veces que es feliz y pide que ya la dejen en paz. Sin embargo, en medio de está última polémica y para reiterarle que no olvidan, usuarios de las redes sociales crearon controvertidos memes para recordarle su traición.

Todo México: pic.twitter.com/UZGVKClUhl — luckystrike (@albertopolendo) April 12, 2020

Declaró el jueves de mandar Alv a Karla Panini inaugurado pic.twitter.com/IhpChBl1sK — Gerardo López ♑️ (@GerrdLc) April 16, 2020

Despertando y viendo a Karla Panini siendo tendencia en twitter pic.twitter.com/tp5wHO6Eqo — El profesor Opina (@profesor100001) April 16, 2020

