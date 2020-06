La pandemia de coronavirus ha convertido la vida cotidiana en un drama de proporciones incalculables. Las estrellas y los espectáculos que ofrecen entretenimiento por la tarde durante los buenos y malos momentos se reúnen de forma remota para entregar trofeos por la noche en los Daytime Emmys.

Las mujeres de "The Talk" - Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Eve, Carrie Ann Inaba y Marie Osmond - presidirán la transmisión de dos horas que se transmitirá el viernes a las 8 p.m. EDT en CBS. Los 47 ° premios anuales están de vuelta en una red de transmisión por primera vez desde 2011 después de ser relegados a cable o transmisión en los últimos años.

Los Emmy diurnos se vuelven virtuales en la era de la pandemia de coronavirus. Foto AP

También es el primer Daytime Emmys virtual, con nominados, presentadores y presentadores que se registran de forma remota en lugar de reunirse en el Auditorio Cívico de Pasadena, donde el espectáculo se llevará a cabo el 12 de julio.

Los presentadores e invitados incluirán a Eric Braeden y Melody Thomas Scott de "The Young and the Restless", Kelsey Grammer, Cookie Monster, Maurice Bernard de "General Hospital" y los presentadores de programas de entrevistas Kelly Ripa y Ryan Seacrest y Michael Strahan.

El "Hospital General" de ABC se dirigió al programa con 23 nominaciones principales, incluyendo el mejor drama diurno, la actriz principal asiente con la cabeza para Finola Hughes y Maura West, y el actor principal asiente con la cabeza para Steve Burton y Jon Lindstrom.

Otros nominados principales son "Days of Our Lives" de NBC con 22 ofertas, y los dramas de CBS "The Young and the Restless" con 21 y "The Bold and the Beautiful" con 13.

Los Emmy diurnos se vuelven virtuales en la era de la pandemia de coronavirus. Foto AP

La estrella de "Days of Our Lives", Susan Seaforth Hayes, fue nominada a mejor actriz de reparto. Hayes, de 76 años, es el único miembro del reparto que aparece en la serie en los casi 55 años que ha estado en el aire.

La cantante Kelly Clarkson recibió un guiño por la primera temporada de su programa de entrevistas homónimo. Alex Trebek de "¡Peligro!" compite por el mejor presentador de juegos, una categoría que ganó el año pasado.

Los Emmy diurnos se vuelven virtuales en la era de la pandemia de coronavirus. Foto AP

