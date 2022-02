Los Bukis regresan a los escenarios en México luego de casi 26 años

Luego de casi 26 años de no pisar escenarios de México, Los Bukis, Joel Solís, Pedro Sánchez, José Pepe Guadarrama, Eusebio Chivo Cortés, José Javier Solís, Roberto Guadarrama y Marco Antonio Solís realizarán una gira por distintas ciudades del país. Recorndemos que el año pasado iniciaron su gira musical por Estados Unidos y, tras el éxito, decidieron emprender un nuevo viaje, ahora en territorio nacional para ofrecer cinco fechas, concluyendo en el Estadio Azteca.

De acuerdo con el resto de los integrantes, la reunión se dio de manera natural, sin sentirse obligados, aseguraron que los tiempos de Dios son perfectos. "No contemplábamos este reencuentro, pero se dio así, nos vino ese mensaje de Dios. Esta pandemia nos trajo un mensaje de reencuentro, de reconciliaciones, nos mostró lo frágiles que somos", sostuvo Marco Antonio Sólís, el llamado "Buki Mayor".

El cantante agregó que disfruta del momento sin pensar en el futuro. "Pensaba retirarme a los 50 años (de trayectoria), pero tengo 52, en esto no se sabe, vienen olas de apoyo, de oportunidades y la gente nos sigue solicitando.

"No pienso en retiros mientras tengamos la capacidad de seguir haciendo lo que queremos y tener amor a la profesión", resaltó Solís.

Los Bukis se presentarán el 3 septiembre en Tijuana, el 10 de septiembre en Monterrey, el 15 en Guadalajara, el 5 de noviembre en Morelia y el 3 de diciembre en la CDMX.

Con el fin de compartir su historia y convertirse en una agrupación aspiracional para las nuevas generaciones, Los Bukis preparan un documental que aborde cada uno de los momentos vividos en más de 50 años de trayectoria.

"Estamos documentando todo esto que está pasando, para que no se nos olvide, hay cosas muy divertidas, tenemos momentos de mucha reflexión, de cómo nos sentimos, cómo nos ha cambiado todo esto. Por eso queremos llevarlo a la pantalla, porque creo que vale la pena que la gente sepa de todo esto, de anécdotas de todo tipo", afirmó Marco Antonio Solís en entrevista.

El grupo no seleccionará las problemáticas que van a abordar; su objetivo, dijeron, es plasmarse tal cual, sin ningún tipo de censura.

"Yo creo que uno de los momentos más difíciles de la agrupación fue al final del primer ciclo de Los Bukis, cuando me separé y pusieron Marco Antonio Solís y Los Bukis, ahí se sintió una diferencia y eso causó ciertas cuestiones emocionales entre ellos (los integrantes) también y no nos dimos cuenta", agregó el cantautor.

