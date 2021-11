Los Ángeles Azules celebran 40 años demostrando que "la cumbia es infinita"

La agrupación mexicana Los Ángeles Azules celebran 40 años de carrera con su nuevo sencillo "Otra Noche" y conciertos con llenos totales en Estados Unidos luego de la obligada pausa por la pandemia del Covid-19 asegurando además, en entrevista con Efe, que "la cumbia es infinita".

Jorge Mejía, compositor y arreglista de la agrupación nacida en Iztapalapa, Ciudad de México dijo en dicha charla: "Siempre se está trabajando porque siempre se está grabando. La cumbia es infinita. O sea, nosotros pensamos que algún día se iba a acabar, pero tenemos 40 años tocando cumbia y seguimos tocando cumbia".

CON MÁS RITMO QUE NUNCA

La agrupación, que nació en 1980 en la alcaldía de Iztapalapa, en el sur de la Ciudad de México, goza de más éxito que nunca, como refleja su nuevo sencillo "Otra Noche", con la artista argentina Nicki Nicole, y su nominación al Grammy Latino en la categoría mejor álbum de cumbia/vallenato por "De Buenos Aires Para el Mundo".

Lee también: Rosalía dice que su tercer disco es fruto de un experimento muy grande

De tocar en los barrios más populares de la capital mexicana, ahora los hermanos Mejía realizan la gira "40 Años USA Tour" con entradas agotadas en ciudades como Corpus Christi, Los Ángeles, Las Vegas, Washington DC, Nueva York y San Diego.

"Desde niños hemos andado en todas las plazas, en todas las ferias, en todos los lugares, bodas, 15 años, ciudades, hasta que después de treinta y tantos años de tocar juntos, pisamos un Auditorio Nacional, y ahora estamos pisando muchas arenas y 'convention centers' (centros de convenciones) en Estados Unidos", narra Jorge.

Lee también: Lucerito Mijares 'imita' a Ángela Aguilar; lanzan misma canción y generan polémica

La trascendencia de su música ha atraído a artistas jóvenes como Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade, Belinda, Horacio Palencia, Lalo Ebratt o Vicentico. Pero lejos de perderse la esencia de cumbia de Los Ángeles Azules, ésta se ha consolidado, según considera Elías Mejía "el Doctor", bajista y cofundador de la agrupación.

"Bonito porque desde que empezamos a hacer los duetos teníamos una idea de cómo iban a estar las canciones de nosotros ahí con ellos, pero yo creo que conforme van sacando cada sencillo con duetos, te das cuenta de que el mercado de las cumbias de nosotros se ha ido ampliando”, menciona.

Aún así, los cumbiancheros no le temen a otros ritmos, aunque el 95% de su repertorio está compuesto por el grupo, dice Alfredo Mejía, quien toca el acordeón y el teclado. Para la muestra está "Otra Noche", con más de 4 millones de visionados en YouTube en menos de cinco días, un tema de Nicki Nicole, una cantante argentina de 21 años que es exponente del trap latino, rap y R&B.

"Fue una experiencia muy bonita, un tema de reguetón, de una artista argentina y principalmente se filmó en una pulquería muy emblemática, pero con mucho ritmo, mucha gente bailando”, relata Alfredo.

SUPERAR LA PANDEMIA

A Jorge le gusta presumir de que, a diferencia de otros grupos, "Los Ángeles Azules nunca han dejado de tocar", aunque la pandemia los obligó a posponer el festejo de sus cuatro décadas.

"Aquí los 40 años nunca hemos dejado de tocar, hasta que llegó ahorita lo que pasó (la pandemia), lo que pasó fue lo que forzosamente (impidió tocar), pues no quisimos exponer a nuestro público, hicimos mejor ‘streamings` y ya no hicimos eventos presenciales”, lamenta el compositor.

Mientras en Estados Unidos tienen conciertos con aforo total, en su tierra natal aún no hay planes para celebrar, aunque el Doctor cree que la situación en "México se va componiendo".

"Ahorita estamos contentos porque todos los lugares a donde vamos están llenos y pues imagínate, celebrando la gira de los 40 años. Y eso para nosotros fue muy espectacular”, opina Elías.

TODA UNA VIDA

Jorge reconoce que cuatro décadas de carrera "es complicado porque se puede llamar toda una vida".

Los músicos de Iztapalapa, que en 2018 fueron la primera banda de música popular mexicana en tocar en el festival de Coachella, en Los Ángeles, no dejan de impresionarse porque a sus conciertos en Estados Unidos asisten tanto personas de toda Latinoamérica como anglófonos.

Aun así, Los Ángeles Azules no se atreven a aconsejar a otros artistas, al advertir que "es una lucha constante" y "que cada grupo trae su propia historia". "Desde que nacieron Los Ángeles Azules ha sido muy familiar, desde la mamá con los hijos. Y hemos ido luchando poco a poquito de empezar de nada y ve ahorita hasta donde estamos”, concluye el Doctor.

Con información de ÁNGELES AZULES / Agencia EFECiudad de México / Fotografía Instagram Los Ángeles Azules

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!