El día de ayer la familia Castro Rivera estuvo de manteles largos luego de que Regina, la hija menor de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro cumpliera 15 años. Fue a través de su cuenta de Instagram que la jovencita compartió su gran alegría por cumplir sus 15 primaveras. Regina aprovechó que tiene miles de seguidores para compartir una fotografía donde escribió en las imágenes “15 primaveras”.

En la selfie se ve muy segura y seria. De manera casi inmediata, la publicación alusiva a su cumpleaños, no tardó ni unos minutos en recibir miles y miles de Likes, al igual que un sinfín de felicitaciones y halagos a su persona. El que no se tardÓ ni un segundo en felicitar públicamente a su hija fue su padre, José Alberto,El Güero Castro, mismo que compartió en sus redes una fotografía junto a Regina.

"Feliz cumpleaños mi Regina, ya son quince hermosos años de estar en tu vida ¡te amooo! ¡Sé feliz siempre, se feliz!"

El padre de las hermanas Castro Rivera, de vez en cuando hace publicaciones donde escribe todo el cariño y amor que siente por sus hijas. Hace meses compartió una serie de fotografías donde aparecen las hijas que tiene junto Angélica Rivera, publicación que hizo hace pocos meses y escribió “Un #TBT especial con mis tres grandes amores! @reginacastroooo @fernandacastro_oficial @sofia_96castro las #amo #extraño #vida #hijas”.

La que no se quedó atrás fue su hermana, Fernanda Castro, quien también felicitó a la jovencita en un gracioso post desde su Instagram.

"Mi bebé, mi otra mitad, mi chiquita. No puedo creer que cumples 15 años, que cambias el zapato por tacón y de niña a mujer, una flor abriendo sus pétalos jajajajajaja. No crezcas más, eres mi bebé. Te amo con todo mi corazón, se que siempre lograrás todo lo que te propongas. Felices 15 primaveras… Te amo mucho", escribió.

Los 15 años de la hija menor de Angélica Rivera. Foto Instagram Fernanda Castro.

En días pasados, Fernanda Castro, reveló que vivió experiencias para normales en la residencia de Los Pinos. En unas de sus Instagram Stories, la joven habló de lo que vivió en la residencia cuando su mamá fungía como Primera Dama. “En Los Pinos, el cuarto de mi hermana Regina estaba a lado del mío. Una vez escuché que una niña estaba llorando y pensé que se había peleado con mi mamá y cuando entré no había nadie en el cuarto. Entonces pensé que estaba llorando en el baño y cuando entré al baño la puerta se cerró, pero después se abrió y no había nadie en el baño”, contó Castro.

Fernanda no dudó en recalcar, que en esa ocasión, sintió mucho miedo al ver que no había nadie dentro de la habitación: “El punto es que no había nadie y los llantos se escuchaban horrible. Cuando entré al baño ya no se escuchaban los llantos”. Ante la pregunta de otro seguidor “¿Qué fue lo mejor de vivir en Los Pinos?”, la hija de Angélica Rivera respondió :“Los jardines. Te escapabas por ahí y no había nadie. Excepto mil cámaras”, respondió Fernanda.

