Lorna Cepeda, la 'Peliteñida' de “Betty, la fea”, revela lo más difícil de su vida

Lorna Cepeda, la actriz que dio vida a Patricia Fernández La Peliteñida en "Yo soy Betty, la fea", es una gran actriz que, a veinte años de la telenovela colombiana, sigue siendo muy recordada por su singular personaje, quien era la enemiga número uno de la protagonista de la historia, a quien en especial, ella llamaba La fea.

Ahora, la actriz abre su corazón y cuenta las dificultades que ha tenido en su vida tras el éxito de la telenovela colombiana. Pues al contrario de su simpático personaje quien era muy ambiciosa e interesada, en la realidad es otra totalmente, quien además, ha tenido que enfrentar serios problemas de salud y todo lo ha afrontado con gran madurez y sobre todo, con postivismo.

Lee también: Lucero revela incógnita de 'Lazos de Amor' ¡a 24 años de la telenovela!

La actriz contó a un medio argentino que cuando ella estaba radicando temporalmente en Buenos Aires junto a su hermana Angie por un proyecto de televisión, recibió la noticia de la muerte de su madre a causa de un tipo de cáncer, mismo que se encontraba en fase muy avanzada.

Y por si fuera poco, al tiempo, tuvo otro susto cuando su hijo Nathaniel de 7 años -en aquel entonces-, presentó unas extrañas protuberancias en la boca, que fueron descubiertas en una visita al dentista.

Ante tal problema bucal, los resultados de los primeros estudios no fueron nada alentadores; sin embargo, cuando se le mandaron a hacer los correspondiente exámenes preoperatorios para su interverción quirúrgica, mágicamente, la afección había desaparecido de la boca del pequeño por sí sola, afortunadamente.

Y después de esos dos infortunios en la vida de la actriz, en 2016, descubrió que tenía un serio sangrado en la espalda, por lo que se atendió de forma inmediata con el médico. El diagnóstico atendía a un melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, mismo que puede desatar algunas complicaciones en el cuerpo.

Posteriormente, Lorna, se sometió con mucho optimismo a una serie de intervenciones quirúrgicas, con las que afortunadamente superó la enfermedad con éxito.

Pasado el tiempo, en entrevista para el Canal 1 de Colombia, la actriz reveló los tragos amargos por los que había tenido que pasar a consecuencia de enfermedades tan graves, que debido a una de éstas, su mamá no pudo ganar la batalla.

"Me toca estar a cada rato sacando cosas del cuerpo porque si no, se vuelven muy peligrosas. Yo tuve un tema en 2016 y fue algo tan grave que me tocó operarme, fue un susto muy grande y he dicho que fue un milagro, Dios me salvo", compartió la actriz.

"De todas maneras me sigo cuidando y tengo que ir con un dermatólogo cada tres o cuatro meses. Me tengo que mirar con una lupa todo el cuerpo y estar al pendiente de todo esto. Tengo cicatrices, pero no me importa. Cada que me veo una cicatriz en el cuerpo es como estar agradecida de estar viva", explicó.

A principios de 2020, en el mes de enero, Cepeda participó en la telenovela colombiana Enfermeras, en la que pudo compartirle su experiencia a un niño que padecía cáncer.

"A mí me pasó algo parecido a lo tuyo. No me hicieron quimio. Pero sí tuve una enfermedad que me tocó sufrir, padecer y superar. Eso es solamente para niños valientes como tú. Cuando yo estaba en esa situación, a mí me preocupó mucho y también me asusté y también me cansé", reveló al niño.

La actriz de 49 años sigue dejando huella en su más de un millón de seguidores en Instagram, con su peculiar cabellera rubia; sitio en el que también comparte algunos tips y rutinas de belleza y una que otra instantánea recordando el éxito de 1999, "Yo soy Betty, la fea".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.