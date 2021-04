Lorenzo Méndez explota contra Chiquis Rivera: Ya no quiero saber más de ella

Luego que trascendiera que Chiquis Rivera tenía un nuevo romance con el fotógrafo Emilio Sánchez, su ex Lorenzo Méndez fue cuestionado por la prensa al respecto, sin embargo, el cantante explotó y sostuvo que ya no quiere que le pregunten más por ella en cada entrevista que le realizan.

Y es que luego de su fugaz matrimonio, el ex vocalista de La Original Banda El Limón siempre había hecho públicas sus esperanzas de retomar su relación con la hija mayor de Jenni Rivera, pues todavía no han firmado el acta de divorcio, y hace apenas unas semanas, Chiquis Rivera dejó abierta la posibilidad de una reconciliación, sin embargo, todo eso parece haber acabado.

En una entrevista para el programa de televisión “Suelta la sopa”, Lorenzo Méndez no aguantó más y explotó cuando le preguntaron de Chiquis Rivera, y el cantante sostuvo que ya no quiere saber nada más ella y que la relación que alguna vez sostuvieron es ya un capítulo cerrado.

“De Chiquis (Rivera) no quiero nada. Yo creo que es un capítulo ya cerradísimo y no quiero basar mi carrera bajo esto. Eso pasó, con todo respeto a mi relación. Eso ya fue, pasó. Se vivieron cosas muy hermosas, cosas malas que ya no quiero que en cada entrevista me pregunten por eso”, sostuvo el cantante.

Con ello, Lorenzo Méndez dio carpetazo al asunto con su todavía esposa y parece estar dispuesto ahora sí a darle la vuelta a la hoja, pues anteriormente todavía albergaba ilusiones de regresar con ella y recuperar su relación. Cabe señalar que el proceso de divorcio todavía no concluye, aunque ya se encuentra en las últimas instancias.

Lo que desea ahora el solista de regional mexicano es continuar con su carrera y sus proyectos musicales y dejar un poco de lado su vida privada, por lo que pidió que no le hablaran más de Chiquis Rivera pues quiere seguir adelante con su vida y recuperarse de la separación sin que cada rato se lo recuerden.

“Estamos siguiendo mi carrera, estamos grabando un disco. Gracias a la gente que nos apoyó y a la que no, que la gente los siga bendiciendo”, comentó Lorenzo Méndez en la entrevista con “Suelta la sopa”.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron en 2019 y un año después se separaron sin dejar claro cuál fue el motivo por el que tomaron la decisión. La solista inició la demanda de divorcio en 2020 pero hasta la fecha todavía no se ha concretado legalmente el finiquito del matrimonio.

Mucho se ha especulado sobre los motivos del divorcio entre los cantantes de regional mexicano pero el hermano de Chiquis Rivera reveló que la causa sería que existió violencia por parte de Lorenzo Méndez hacia la intérprete de “Me vale”, algo de lo que, dijo, él mismo fue testigo en diversas ocasiones.