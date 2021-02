Look de Rafael Amaya cuando inició en El Señor de los Cielos

A pesar de que es uno de los actores más sofisticados en el medio, Rafael Amaya, alcanzó su fama total con su protagónico en “El Señor de los Cielos”, producción de la cadena de Telemundo, que alcanzó la popularidad total con la participación del legendario "Aurelio Casillas".

El look con el que Rafael Amaya inició en "El Señor de los Cielos", se dio a conocer en la serie fue con el cabello medio largo y con partido de lado, igual lucía con su porte de macho con sombrero y botas como se le vio a lo largo de la serie pero ya después apareció con el cabello corto.

En su larga participación en la serie, Rafael Amaya, se ganó el corazón de los televidentes y fue tanto su éxito que hasta la fecha todos recuerdan al legendario "Aurelio Casillas", junto a "Mónica Robles" y otros personajes que lo acompañaron durante las siete temporadas.

Rafael Amaya, salió del proyecto a causa de su adicción a las drogas y al alcohol, y su personaje tuvo que ser inducido al coma porque el actor no se sentía en condiciones de seguir grabando las escenas.

Rafael Amaya, ingresó a la clínica de rehabilitación “Baja el Sol”, propiedad del ex boxeador Julio César Chávez, con ayuda de su mánager y amigo Roberto Tapia, quien tuvo varias participaciones en la misma serie al lado del actor.

Después de cuatro meses de estar internado en la clínica, el protagonista de “Las Dos Caras de Ana”, salió recuperado el 22 de diciembre del año pasado. El ex deportista comentó que se encontraba recuperado y listo para volver a los proyectos televisivos.

Pero en varias entrevistas para diferentes medios de comunicación, su mánager Karem Guedimin, informó que Rafael Amaya, aún no se encontraba en condiciones de regresar a la televisión, aunque tenían varias propuestas de trabajo.

Recordemos que hace unos días se dio a conocer por boca del ex Boxeador y campeón, Julio César Chávez, que el actor de “El Señor de los Cielos”, se encuentra en grave peligro de regresar al mundo de las drogas por no asistir a sus juntas.

"A él le falta seguir yendo a pláticas… si recaes, no preguntes por qué, es porque no vas a tus juntas", fue el contundente mensaje que el ex deportista le mandó a Rafael Amaya.