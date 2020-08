Lolita Cortés se somete a una cirugía de emergencia

Lolita Cortés tuvo que someterse a dos cirugías de emergencia en las cervicales y las lumbares que la aquejaban desde hace tiempo, así lo dio a conocer la cantante y actriz de comedia musical en sus redes sociales. "Era una cirugía que estaba dejando, pero es necesario, estoy bien, estoy tranquila y todo estará bien", dijo durante una transmisión el lunes.

A la actriz y cantante le ha llovido sobre mojado, pues aparte de ver su salud comprometida, tuvo que cerrar su proyecto "Teatro en Corto", el cual se encontraba en la colonia Nápoles, esto debido a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 que azota al mundo. Hace unos días se dio a conocer que la exjuez de La Academia no tiene mucho dinero por lo que tuvo que hacer serenatas virtuales pidiendo con una cooperación entre 30 a 150 pesos a sus fans.

Lee también: Vicente Fernández Jr inicia batalla contra Aylín Mujica

Fue en noviembre del 2019 que Lolita Cortés enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida; la muerte de su madre Lolita Jiménez por la que entró en una profunda depresión y por la que estuvo a punto de quitarse la vida. Lolita compartió a través de un emotivo video en sus redes sociales la pérdida de su madre.

“Se fue dormidita, porque fue una gran mujer, le pedí yo a Dios que no me la hiciera sufrir y dormidita se fue. Gracias a todos, se fue una gran mujer”, expresó la actriz tras el fallecimiento de su progenitora.

Apenas fue el mes de enero pasado cuando Lolita señaló que estaba en una etapa de negación, pues aún no termina por aceptar que su madre ya no este en este mundo. "Estoy en la negación, ya no quiero hablar de eso porque ha sido muy difícil. La gente me para en la calle para darme el pésame y me hablan maravillas de mi mamá. El público que asiste al teatro también me dice maravillas de ella”, comentó la famosa.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.