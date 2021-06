Lo tiene chiquito: Lyn May revela intimidad de Andrés García

Gran polémica han causado las últimas declaraciones de la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china, Lyn May al revelar algunas intimidades del aclamado exgalán de Televisa de los años 70-80 y 90, Andrés García.

Fue durante la alfombra roja del musical “Sie7e” que Lyn May tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación en donde recordó el romamce que tuvo con algunos famosos entre ellos Eric del Castillo, Jorge Rivero y Andrés García, criticando las partes íntimas de esté último al decir que "Lo tiene chiquito".

"Andrés García… no mucho. Andrés García muy poquito”, aseguró la vedette mientras hacía señas con sus manos sobre el tamaño de los encantos del actor dominicano, nacionalizado mexicano, que durante años fue uno de los hombres más cotizados del mundo del espectáculo.

Por si no fuera suficiente, Lyn May también aseguró que Jorge Rivero estaba más dotado que Andrés García, por lo que señaló que estaba mejor. “Está mejor Jorge Rivero… es la mitad de esto”, haciendo seña a un fuete que traía. Cabe señalar que hace meses la vedette sorprendió al revelar que tuvo un romance con García.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Andrés García desmintió la versión de Lyn May y aseguró que nunca tuvo que ver con la vedette, pues en realidad él tuvo sus queveres con una hermana de ella.

¡Sincera como siempre, #LynMay reveló sus más íntimos secretos! ¿Fue novia de don Eric del Castillo? Además, ¡habla del "tamaño" de Andrés García! ������#PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/S7jLUfUy8Z — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 25, 2021

(Lyn May y yo) Nos atraíamos pero resulta que yo andaba con su hermana, una hermana joven muy bonita, era una vedette impresionantemente bella, entonces yo no quería pos perder esta porque las mujeres se lo echan en cara, me hice a un lado, me aguanté las ganas porque la hermana estaba mejor”,dijo el actor de 80 años.

Cabe señalar que no es la primera polémica que genera Lyn May al revelar los amoríos que tuvo durante su juventud, pues basta recordar que otro de los escándalos que protagonizó hace meses fue cuando confesó que tuvo sus queveres con Juan Gabriel.

“Yo fui la primera, a mí me utilizó, pues para que lo grabaran en la compañía él tenía que ser hombre, el público de Juan Gabriel eran puras niñas", declaró y agregó que en aquel tiempo también lo acompañó a la Ciudad de México ya que "no tenía ni para comer". "Se quedó conmigo hasta que le pegaron dos canciones", dijo.

Respecto al rumor de que tuvieron una hija, Lyn May aseguró que no llegaron hasta ese punto. “Él me acariciaba las piernas, decía que conmigo el pajarito sí se le alborotaba, pero a la hora de la verdad, volaba el pajarito", dijo.

