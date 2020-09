Lo retro: objetos de Los Beatles se venderán en subasta online

El fin de semana pasado se dio a conocer que la Casa de Subastas estadounidense Sotheby's está organizando una subasta online el próximo mes de ocubre con el fin de conmemorar el 50 aniversario de la separación de Los Beatles, la banda originiaria de Liverpool, Reino Unido.

La subasta ofertará objetos y artículos de la banda que incluyen una copia firmada del primer sencillo de los Fab Four de 1962, "Love Me Do", valuada en entre 15,000 y 20,000 libras, equivalentes a entre los 19,000 y 25,400 dólares.

Los icónicos lentes de John Lennon, será otro de los objetos que se ofrecerán en dicho evento conmemorativo, que están valuados entre 30,000 y 40,000 libras, así como su hoja de detención escolar, con un costo de venta aproximado de 5,000 libras, mismo que describe la mala conducta escolar cuando el fallecido cantante era niño.

Entre otros artículos, será subastado un reloj Cartier de 1966, con valor aproximado hasta de 25,000 libras; mismo que perteneció al manager de la banda Brian Epstein quien murió en 1967, hecho que se considera un detalle clave en la ruptura de la banda británica, de acuerdo a Reuters.

The Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de los 60's, y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock.

John Lennon en la voz principal, Paul McCartney y Jeorge Harrison en el bajo eléctrico; y Ringo Starr en la batería, fueron los principales integrantes de la banda de Liverpool. Posteriormente, se unieron algunos otros como Pete Best (1960-1962), Stuart Sutcliffe (1960-1961) en el bajo eléctrico, Norman Chapman (1960) en la batería.

También se sumaron a las filas de exitoso grupo, músicos como Jimmie Nicol en la batería y en el mismo instrumento durante el 1960 también, Tommy Moore. El último de ellos de los que se sabe corresponde al nombre de Chas Newby.

Hace tres horas, la cuenta oficial de Los Beatles en Instagram, publicó un fotografía de la inolvidable banda británica para recordar lo que significó la legendaria banda de rock de Liverpol que trascendió fronteras, con el siguiente mensaje:

"Éramos más que la suma de las partes. Simplemente algo hizo clic, sabes, fue simplemente una gran química, (...) imaginas que la química sería difícil de encontrar. Un John, un Paul, un George y un Ringo, ya sabes. Tuvimos suerte de encontrarnos ”- Paul #TheBeatles # 1960 Foto © Apple Corps Ltd.".

