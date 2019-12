Lo que piensa Juan de Dios del cuerpo de Kimberly Loaiza

El pasado mes de julio la vida de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja cambió, pues se convirtieron en padres por primera vez. La pequeña Kima llegó para alegrarles sus días y noches. Tras el nacimiento de Kima, como toda mujer que acaba de dar a luz, Kimberly Loaiza sufrió muchos cambios en su cuerpo que se producen obviamente por la situación, sin emabrgo, algo que llamó la atención de sus fans que La Lindura Mayor recuperó muy rápido la figura, razón por la que Pantoja esta más enamorado que nunca.

Recordemos que como a los dos meses de que Kimberly Loaiza diera a luz se fue de vacaciones con Juan de Dios Pantoja a Miami, Estados Unidos, en donde lució una espectacular figura en un bikini negro, aunque a muchos les pareció que estaba pasada un poquito de pesos, Kimberly rápidamente logró recuperar su figura.

Fue a través de Twitter que Juan de Dios Pantoja sorprendió a sus fans al hablar de la figura de Kimberly, pues señaló que La Lindura Mayor siempre había tenido un cuerpo espectacular pero después del nacimiento de Kima está más hermoso.

“KIM siempre ha tenido un cuerpo muy lindo, pero después de Kima está más…”, fue el mensaje en la red social.

Con esta declaración los fans enloquecieron, y aconsejaron a Juan de Dios Pantoja que se tomara las cosas con calma, pues Kima estaba muy pequeña y todavía requería de las atenciones de ambos.

Y para confirmar lo que Juan de Dios Pantoja había mencionado en Twitter de lo bella que era Kim, la Lindura Mayor quisó confirmarlo compartiendo en su Instagram una fotografía en la que celebra sus 20 millones en donde el intérprete de Welcome to the Maza, no dudó en escribir , “Qué nivel de belleza“.