Lo que le habría dicho Sarita Sosa a José José para que se fuera de México

Marysol Sosa, hija de José José , acudió a una entrevista con Javier Poza, en donde dió algunos de los detalles de la muerte de su padre. Uno de los temas que se habló fue el rumor de que Sergio Mayer,cobró regalías de los videos de su padre, en la plataforma de Youtube.

Razón por la que Marysol le exigió al político y actor mexicano, Sergio Mayer, que hable de lo que se le acusa junto a su hermana Sara Sosa. Fue durante una entrevista al Grupo Fórmula, que la hija del Príncipe de la Canción, señaló que no tiene nada que ver con el diputado federal.

“Nos enteramos, yo personalmente ya había escuchado esto no me acuerdo hace cuánto de que Mayer había hecho algo. Personalmente no he estado tan empapada por la situación en mi familia. Estamos exigiendo respuestas de parte del señor Mayer porque al parecer hizo cosas que no tenía que hacer”.

Durante la entrevista Marysol indicó que no conoce a Sergio Mayer y desmintió que el político les haya ayudado con los trámites del cuerpo.

“Mayer no ha tenido nada que ver con nosotros, muy amablemente nos quiso buscar, arreglarnos la vida, y gracias pero no lo conocemos, así que con permiso, nos hicimos a un lado”, señaló.

Respecto a la relación que tiene actualmente con su hermana Sarita, Marysol manifestó que la relación esta fracturada.

“Nunca terminamos viéndonos a los ojos, brindándonos un ‘chicos. ¿podemos ir a desayunar para platicar?’, nunca. No estuvimos en la cremación tampoco”, señalo.

Otro de los temas que se habló durante la entrevista con Jorge Poza, fue del actor y escritor Jorge Jiménez, quien esta alistando la película de sobre José José y que recientemente el medio Reforma le hizo una entrevista. De acuerdo a Reforma la película pintará a Sarita Sosa como villana. Poza leyó el artículo donde dice que Jiménez le comentó a Maurico Ángel, que José José no estaba convencido de lo que Sarita le contaba pero que su hija lo tenía engañado.

Jiménez comentó que él tenía pláticas con el Príncipe de la Canción para ver lo de la película pero en el 2010, de un momento a otro se rompió la relación por que Sarita le manifestó que había una investigación.

"Sarita Sosa me dijo enfrente de José José que Laura Nuñez (asistente personal del cantante) estaba envenenando a su papá y que Rafael Rivas, manager del artista, le pagaba a doctores para que inventarán que José José tenía cáncer. Le dijeron que ellos y sus hijos de México se querían quedar con todo y el enfermo estaba creyendo", señaló.

Tanto Marysol y Laura no descartan que esta pudo haber sido la razón por la que el intérprete de El Triste habría abandonado a México para irse a Miami con Sarita.

El actor que interpretará a José José también indicó que Sara manipulaba mucho al Príncipe de la Canción.

"Su hija usaba mucho a Dios, le decía que diosito le dijo que lo fuera a rescatar", indicó.