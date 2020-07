Lo que hizo Karla Panini en la boda de Américo Garza y Karla Luna

Érika Luna, quien es hermana de la fallecida comediante, Karla Luna, ofreció una entrevista al programa Ventaneando en donde aseguró que Karla Panini en una ocasión le pidió mentir a su hermana sobre la relación que tenía con Américo Garza, además de decir que Panini no mintió al decir que ella si se reunió con La Comare Morena en tres ocasiones pero que no es verdad que Luna la haya perdonado.

“Me siento traicionada, porque ella a solas… tú me decías dile a tu hermana que es mentira, ayúdame, yo jamás le pondría los ojos al esposo de mi mejor amiga, por favor Erika, ayúdame”, dijo a Ventaneando. Recordemos que la familia Luna había permanecido en silencio tras las acusaciones que habpia hecho la polémica pareja.

Karla Luna falleció el pasado 28 de septiembre de 2017. Foto Instagram Érika Luna

Durante la entrevista, Érika contó todo lo que presenció o que conoce respecto a la relación de su ex cuñado, Américo y la mejor amiga de su hermana, mientras está última luchaba contra el cáncer. La también comediante reveló que su hermana sospechaba de la relación que tenía la actual pareja y que incluso se los hizo saber, les reclamó pero ellos siempre lo negaron.

Érika confesó que en una ocasión Panini le pidió interceder por ellos, pues quería que ella le dijera a Karla Luna que sus sospechas no eran ciertas. Pero todo se descubrió y aclaró cuando Érika encontró unos mensajes de Karla Panini en el celualr de Américo, mismos que en una ocasión Karla Luna reveló su contenido.

“Américo le prestó un celular que tenía guardado a mi hermana pero se le olvidó borrar un par de mensajes. Se trataban como esposos y ella le decía cosas como ‘Trátala mal, no soporto que la trates bien, ¿cuándo te vas a divorciar?”, comentó la fallecida lavandera en su momento.

Érika lamenta lo que sucedió, como Panini terminó casándose con el ex esposo de su hermana, siendo que le prometió alejarse de él para poder conservar su amistad. “En uno de los reencuentros ella aceptó que hizo mal, que cometió un error, pero juró -ahí está mi madre de testigo, que lo iba a dejar. (Le dijo) Prefiero tu amistad mil veces a que ese hombre nos separe’ y luego se casa con él”, añadió.

La hermana de Karla Luna aseguró que por el momento no tienen ningún interés en hacer una serie de Karla pese a que han recibido muchas ofertas de empresarios, pues ahorita están concentradas en poder convivir con las niñas. La comediante también explicó que efectivamente, las pequeñas están en un buen colegio pero no porque Américo se los de, sino porque su hermana dejó previsto antes de morir.

Además, Érika también reveló el por qué no han llamado al empresario para tener una conviviencia extrajuducial con las pequeñas " Él está haciendo todo este tipo de llamadas para llamar la atención, que él es la persona más buena, no señor no va a ser cuando usted diga, es que cuando la autoridad lo marca, porque nosotros hemos confiado muchas veces en el señor", señaló.

Érika señaló que su hermana se la pasó muy mal, pues la polémica no fueron compasivos con la situación que estaba pasando y que le gustaría mostrar algún día lo que hizo Karla Panini en la boda de su hermana para llamar la atención de Américo. “Pasó por tres procesos del cáncer, entonces, digamos que desde el primero estas personas ya venían haciendo sus tonterías, quisiera que un día vean la foto de la boda de mi hermana como nos vemos todos vestidos bien bonitos y hay una persona que fue testigo e iba vestida como una cabaretera, con su minifalda, sus mallas de red y con un top para que el novio la viera”, afirmó.

