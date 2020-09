Lo que ganó Livia Brito por interpretar a Maribel Guardia en la serie de Joan

Fue en el 2016 cuando se emitió con un gran éxito en Estados Unidos y América Latina la serie biográfica del cantante Joan Sebastian. Fue en ese entonces cuando la actriz cubana Livia Brito le dio vida a Maribel Guardia por lo que se rumora que llegó a cobrar una cuantiosa suma de dinero.

Sin duda, la serie del El Poeta del Pueblo fue una de las más vistas en Estados Unidos y algunos países de América Latina. El talento, belleza y escultural figura de la cubana fueron la combinación perfecta para que la joven actriz de 34 años desempeñara perfectamente el papel de la costarricense.

Pero ¿cuánto ganó Livia Brito por interpretar a Maribel Guardia en la serie de Joan Sebastian?.De acuerdo a una publicación de la revista TV Notas, la cubana tuvo la oportunidad de convivir con la famosa costarricense, quien le explicó más cercanamente lo que vivió en esta etapa de su vida.

De acuerdo con el portal Mag EL Comercio, Brito habría cobrado una grandíosa suma de dinero que ascendía entre los 3 mil y los 11 mil dólares.

Pese a que Livia Brito participó en la serie de Joan Sebastian la cual le dio más proyección a su carrera y de que actualmente es una de las famosas más bellas y talentosas de la televisión mexicana, su imagen se ha visto seriamente dañada luego de haber agredido al fotógrafo Fernando Zepeda en Cancún, quien además acusó a la actriz y a su novio de haberle robado su equipo de trabajo.

Livia Brito se vio en la necesidad de salir a pedir disculpas públicas a su víctima, sin embargo, justificó su acción al decir que se sintió vulnerable ante la presencia del fotoperiodista.

“Me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido; le solicité que borrara las fotos que estaba sacando en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada. De ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción, de igual forma tras lo ocurrido me encuentro trabajando con mis abogados para poder solucionar este tema de la manera correcta y en función de resarcir este error tan desafortunado”, dijo la protagonista de Piloto en sus disculpas públicas en Instagram.

Hasta el momento, millones de mexicanos no han perdonado la acción de la cubana. Recientemente fue invitada al programa Hoy en donde fue severamente criticada e incluso en las redes sociales se armó una polémica, pues mientras unos apoyabn a la productora por haberla invitado otros pedían que la cubana se fuera de México.

“No la queremos en Hoy”; "Que se vaya de México"; "Fuera del país";“Que triste que inviten a alguien no grato para los mexicanos”; “Para que la invitan”; “Es desagradable”; “Les valió que haya agredido a un reportero”; “Lo que hacen para subir el rating”, "@programa_hoy no entendemos porque invitan a la cubana Livia Brito después de las acciones que hizo contra un fotógrafo, saquen a esa mujer de México, gente así no la queremos, pero ustedes son amantes de cobijar extranjeros, mejor den oportunidad a tantos mexicanos capaces", son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

