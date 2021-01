Lo que decía Adela Noriega de la unión libre y cayó redondita

Si algo tenía claro Adela Noriega es que iba a salir de su casa era vestida de blanco y con un documento que acreditara que había contraído matrimonio con un hombre, pues bien, aunque en sus planes jamás estuvo vivir en unión libre, mucho se ha especulado que la famosa actriz de Televisa tuvo un romance secreto con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Y aunque hasta el momento no se ha confirmado tal rumor, algunos perdiodistas y actores han dejado entrever que Adela Noriega si tuvo un romance con un importante político de México, por lo que la actriz estaría contradiciendo lo que dijo durante una entrevista con la periodista cubana, Cristina Saralegui.

Fue hace un par de años cuando Adela Noriega, después del éxito de la telenovela María Isabel, que fue invitada al programa El Show de Cristina, en donde la periodista la cuestionó a la artista sobre si en sus planes estaba vivir con un hombre antes de casarse. " Tu no crees vivir con un muchacho antes de casarte, tu quieres salir de tu casa vestida de blanco, de novia, etc, etc", preguntó Cristina por lo que la estrella de Televisa respondió:

Y aunque la protagonista de novelas como Amor Real, María Isabel, Quinceañera y Fuego en la sangre, indicó en ese momento que formar una familia es lo que más deseaba, al igual que tener niños, su vida íntima ha sido todo un misterio y todo ha estado basado en simple rumores que señalan que tiene un hijo.

" No haría nunca unión libre, respeto a la gente que hace unión libre, yo creo cada ser humano es dueño de su vida y puede hacer con ella lo que quiera, y no la veo mal, pero no creo en ella, creo en el matrimonio, creo en tener una familia y me encantan los niños, pues entonces me muero por tener una familia, por realizarme como mujer", dijo Adela Noriega.

La actriz también fue cuestionada en ese momento si estaría dispuesta a abandonar su carrera por dedicarse un hijo, a lo que la estrella de Televisa dejó entrever que eso podría suceder. " No lo sé, yo creo que dejaría un tiempo por lo menos, un tiempo si para dedicárselo", confesó.

Estás declaraciones han dado pie a que la famosa pudo cumplir lo que dijo en aquellos años, dejar un tiempo para dedicarse a ser madre, sin embargo, Adela Noriega lleva más de 10 años alejada de la televisión, y aunque muchos aseguran que la artista vive en una zona exclusiva de la Ciudad de México, otros señalan que está en Miami junto a su hijo.