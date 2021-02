Lo que Rafael Amaya quiere olvidar del Señor de los Cielos

Todos saben que la carrera de Rafael Amaya, ha sido extendida ya que ha participado en diferentes melodramas y demás proyectos que lo llevaron a se uno de los mejores, pero ¿Qué es lo que quiere olvidar tras haber ganado tanta fama con la serie de Telemundo “El Señor de los Cielos”?

En sus inicios en la televisión, Rafael Amaya, tuvo que tocar puertas y adaptarse a lo que en aquellos tiempos tenían para él, una de esas oportunidades fue su actuación en Garibaldi. El actor quiere dejar en el olvido su actuación en el musical.

A finales de los años 90´s Rafael Amaya, participó en Garibaldi junto a Paola Toyos, Agustín Arana y otros más con los que compartía escenario. El actor dejó en claro que quería olvidar su faceta como cantante que no le favoreció.

En una entrevista para el programa intrusos, Luisa Fernanda y Paola Toyos, hablaron al respecto de su compañero. "A él no le gusta que digamos (que estuvo en el grupo)", dijo su compañera Luisa Fernanda, quien hoy forma parte del reencuentro como fundadora de la asociación.

Por su parte, Paola Toyos, también dijo una palabras de Rafael Amaya, que dejan en claro que el famoso quiere de todas formas olvidarse de su faceta como cantante que no se dio.

“El es como la canción de Thalía, si no me acuerdo no pasó, pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó”, comentó Paola Toyos con gran sentido del humor.

Desde que Rafael Amaya, tuvo oportunidad de dar vida al legendario Aurelio Casillas, en la famosa serie de el “Señor de los Cielos”, pronto se olvidó de todo lo que había hecho para estar disfrutando de la fama que despuntó tras su personaje.

Hoy en día, Rafael Amaya se encuentra en recuperación con su familia, tras salida del centro de rehabilitación donde estuvo internado tras su adicción a las drogas y al alcohol, la cual es atendida por el ex boxeador, Julio César Chávez.

A finales de diciembre, Amaya, dejó la clínica en un estado de salud mejorado y dispuesto a empezar de nuevo su vida en la actuación, y fue su mánager, Karem Guedimin, quien dio a conocer que a pesar de tener varias propuestas de trabajo en puerta, será hasta que el actor se encuentre totalmente recuperado cuando vuelva a la televisión.