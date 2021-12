Llueven críticas a Daniel Bisogno por pedir ayuda a hospital público

Durante una emisión del programa "Ventaneando" -programa al que pertenece el controvertido conductor de televisión Daniel Bisogno junto a Pati Chapoy y Pedro Sola-, éste apareció con cubrebocas y llamó la atención de muchos, aunque también fue blanco de las críticas de los haters debido a que el también actor de teatro pidió auxilio a un hospital público.

Y es que, tras presentar un problema con un diente después de comer en un restaurante japonés, Daniel Bisogno hizo una petición pública a través de las redes sociales para ser atendido en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), lo que lo puso en medio del ojo público.

El también actor de la obra de teatro "El Tenorio Cómico", contó cómo fue el incidente por que se vio obligado a pedir ayuda al sector público de la salud:

"En un restaurante japonés, de repente, no sé cómo muerdo, me llevo los palos chinos y se me bota la carilla del diente. No lo encontré, posiblemente me lo tragué".

Tras ello, Daniel Bisogno asistió al dentista, quien le puso un diente provisional en lo que buscaba la mejor solución, no obstante, el mal día no terminó ahí para el polémico conductor de "Ventaneando" de TV Azteca; y es que antes de que empezara a grabar el show de tv, ocurrió otro incidente más inesperadamente.

"Nuestra productora me dice: 'Traje empanadas', entonces muerdo la empanada y digo: 'Me tocó una piedra'. Me empiezo a calar y otra vez se me cayó, se partió en dos", contó.

Pero "Ventaneando" no sería el único show al que el conductor se tendría que presentar, pues ese mismo día por la noche, tenía una función de "El Tenorio Cómico" y por ello, tendría que acudir de nuevo al dentista.

"Tengo que correr ahorita, terminando el programa, a que me pongan mi pedazo de carilla. No hay nada que decir porque es muy vergonzoso, todavía la productora me dice 'Traes un perejil' y no era un perejil, era un p*nche hoyo", dijo Daniel Bisogno.

Y ante su desespero, el compañero de Pati Chapoy, siguió dando de qué hablar, pues antes de la transmisión del programa, Daniel pidió ayuda al IMSS por medio de las redes sociales:

"Alguien que pueda atenderme de @Tu_IMSS que me urge un poco", escribió en Twitter; lo que le valió las críticas de los usuarios del sistema de salud nacional, pues la molestia surgió luego de que fuera atendido en una de las unidades del hospital por ser una figura pública, cuando millones de mexicanos, tienen que esperar semanas e incluso meses para ser atendidos, debido a la gran demanda de atención que existe.

Pero sorprendentemente la cuenta del IMSS le respondió a Bisogno y le solicitó enviar un mensaje privado con nombre y teléfono de contacto para que pudieran atenderlo y más tarde, el conductor de TV Azteca escribió un nuevo mensaje que puso en alto a la doctora por la atención que recibió:

"Así como siempre no nos quejamos, público querido, hoy hay que reconocer la magnífica atención que he recibido de parte del @Tu_IMSS ni cabe duda que hay gente capaz y humana en todas partes y la que me atendió a mí así fue. Reconocimiento merecido. Gracias Meztli Zamorano y su equipo".

Y aunque los haters lo señalaron por abuso de poder debido a su fama, también hubo quien defendió al también actor y apoyó su gentileza de hablar bien del persona médico de la institución: "Creo que hace falta empatía, quienes tenemos familiares trabajando en hospitales o clínicas reconocemos su gran labor, no duermen, no comen cuando hacen guardias, tienen que estudiar y atender a muchos pacientes y si tienen la mala suerte de toparse con gente déspota".

