Llora Eiza González al decir como la rechazaron por su físico

Aunque actualmente Eiza González trabaja en Hollywood inició su carrera como actriz en México, siendo parte de telenovelas juveniles como Lola, érase una vez como "Dolores 'Lola' , sin embargo, el papel que la lanzó al estrellato fue la fastidiosa y berrinchuda Niki, dde la telenovela Amores verdaderos en el año 2012-2013.

Y aunque no todo ha sido éxito en la vida de Eiza González, la actriz vivió una difícil etapa cuando vivió en México, pues fue blanco de burlas por su aspecto físico, situación por la que fue víctima por varios años hasta que supuestamente recurrió a las cirugías. Recientemente la actriz de televisión rompió el silencio y abrió su corazón.

Entre llanto, Eiza González compartió a través de un video de Instagram lo que sufrió cuando tenía 15 años, cuando ya participaba en telenovelas juveniles de Televisa. “Cuando somo niñas quieren que nos comportemos como adultos y al final del día yo no podía salir al antro y en esa edad no tienes permiso de experimentar, de ser tú y obviamente estás en una carrera donde te están comparando que si no era güera, de ojos claros y siempre hay un pero, eso es muy difícil”, comeenzó la famosa actriz.

Pese a que recibió diversas críticas por su físico, la estrella de Baby Driver señaló que terminó por aceptarse tal y como era. “Me da mucha tristeza porque tuve muchos problemas para sentirme suficientemente buena o talentosa a cierta edad y no puedo imaginarme lo que es para las niñas lo que es vivir en un mundo así”, continuó.

La actriz manifestó que desde que tenía 15 años decidió no defenderse de los comentarios negativos hacía ella y ahora sufre las consecuencias.

“Estoy pagando los estragos de a los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable no eres una chingona y si caes en las criticas pues que pendeja porque si caes entonces te critican por caer, nunca puedes ser suficiente en el ojo público”, dijo conmovida. “Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quien eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte”.

Eiza aprovechó para justificar su actitud ante los medios y el público, pues aseguró que no es una persona prepotente, sin embargo se comporta de esa manera para protegerse de las personas que hablan mal de ella.

“Siento que siempre he mantenido un margen con el público por protección emocional y viendo como son los adolescentes porque me da mucha tristeza con las cosas negativas que dicen, tengan cuidado con las cosas que dicen en las redes sociales. Que me dijeran que no están acostumbrados con niñas no tan flacas o que no tengan ojos de color, a los 14 años puedes lastimar. Me pongo en los zapatos de los adolescentes y son extremadamente crueles”, finlizó.

Desde hace un par de años, Eiza González, decidió probar suerte en Hollywood, lugar donde poco a poco ha ido consolidando su carrera profesional y en el mundo del espectáculo, pues la actriz mexicana ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes estrellas como Vin Diesel.