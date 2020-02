Llaman sucia a Irina Baeva tras publicar fotografía de sus pies

La actriz rusa, Irina Baeva, no deja de causar polémica en las rede sociales, pues cuando no la relacionan con Geraldine Bazán, ex de su pareja actual Gabriel Soto, la critican por su rostro, figura, et. Tal es el caso de una fotografía reciente que publicó de sus pies, por la que fue duramente criticada por seguidores. A los haters les llamó mucho la atención que Irina Baeva tenía sucios los pies.

Tras anunciar la relación que mantiene con el guapo actor Gabriel Soto tras su divorcio con Geraldine Bazán, tema que causó que la criticaran fuertemente, ya que le asignaron el título de la tercera en discordia en este matrimonio que terminó por causas de infidelidad.

La actriz se dio cuenta que los haters le hicieron comentarios despectivos en su Instagram por lo que decidió eliminar los comentarios negativos y solo dejar los positivos, sin embargo, hubo quienes copiaron la imagen en donde mostraban sus pies sucios y el resplandor del sol en las playas de Acapulco donde grababan escenas de la novela "Soltero con hijas".

En la imagen Baeva muestra las plantas de sus pies, y aunque el paisaje es hermoso, los desagradables comentarios acerca de la suciedad que se mira en sus pies fue molestia de las personas. Varias usuarios opinaron que tal vez fue un descuido o falta de higiene, pero siendo figura pública esto no debería de pasar.

Aunque la imagen alcanzó los 110.764 Me Gusta los comentarios que los seguidores pusieron acerca de la supuesta vergonzosa falta de higiene de la rusa. Los eliminó dejando solamente textos que la elogiaban y palabras donde decían que se veía hermosa, pero las personas no dejan de intentar evidenciar dicha situación.