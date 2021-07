Llaman esquelética y tabla a Geraldine Bazán mientras presume curvas

Tras las fuertes críticas que ha recibido Geraldine Bazán por no ser tan agraciada, la ex esposa de Gabriel Soto le mandó una indirecta a todos sus distractores que la critican, sin embargo, estos se la acabaron en las redes sociales y la llamaron esquelética.

Fue durante una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol donde Geraldine Bazán rompió el silencio y aseguró que ella se siente feliz como es, y que no le precoupa que la critiquen por no ser tan agraciada físicamente, pues posterior a está entrevista presumió sus curvas frente a la cámara.

“Es un poco el que la gente en redes, no es algo personal, sino como que somos bien buenos para juzgar a los demás y en general, entonces es un poco el decir, yo puedo ser fea, pero estoy muy feliz, o soy muy afortunada, o soy bendecida, soy una mujer saludable, soy una mujer que hace lo que quiere, lo que le gusta, soy mamá de dos… a eso me refiero, que más allá de ser perfectamente hermosa, o hermosos, o sea, más allá de eso, lo bendecidos que podemos ser”, señaló la actriz.

Además, la rubia de 38 años minimizó las envidias y reveló el origen de su texto sobre ser fea. “En mi caso, hacer lo que me gusta, tener dos hijas hermosas, es eso, simplemente, pero me gustó (el mensaje), al final es parte de también crear un poco de conciencia en redes”, dijo.

Por si no fuera suficiente, la actriz de Falsa Identidad utilizó sus redes sociales para dar un carpetazo al tema de su aspecto físico, y mientras presume curvas frente a la cámara aseguró que le encanta ser flaquita a lo que los usuarios de las redes sociales le señalaron que ella no era delgada si no esquelética.

“Siiiiiiii, estoy flaquita y me encanta”, fue el mensaje con el que Geraldine Bazán acompañó el video en el que aparece con un entallado pantalón negro y una blusa de top descubierta de la espalda del mismo color. El video fue tomado por las redes sociales del programa Suelta la Sopa a lo que fue en está publicación donde la famosa recibió más críticas.

“Eso no es ser flaca, es estar esquelética”, “ Demasiado delgada”, “ Y esa tabla de planchar”, “ Esta en huesos está mujer , demasiado demasiado flaca”, “ Toda seca por todos lados”, “ Muy flaca ya se parece a Irina”, “Omg pqrece esqueleto ya cuando uno es grande no se mira bien flaca..xk delgada es una cosa y flaca otra”, son algunas de las reacciones de los usuarios en la publicación del programa de espectáculos que hasta el momento lleva más de 35 mil Me Gusta.

