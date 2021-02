Llaman corrientes a Kimberly Loaiza y Juan por atrevido video

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza están siendo severamente criticados debido a que la pareja de Influencers se mostró muy atrevida en un baile comprometedor, y aunque sus fans no dudaron en aplaudirles, los youtubers fueron severamente criticados por miles de usuarios de las redes sociales.

De nueva cuenta Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza vuelven a estar en boca de todos, ya que como es costumbre los famosos están de nuevo entre las criticas por hacer un baile no apto para el público al que se dirigen por lo que en segundos el show se les vino abajo ante las reacciones de los que no son sus seguidores, pues los llamaron corrientes.

Fue desde la plataforma de TikTok, donde Juan de Dios Pantoja, publicó un video bailando junto a Kimberly Loaiza la canción “Follow the Bass”, y al momento que empieza el baile, la pareja hace unos pasos donde la influencer le pega sus glúteos a su esposo en sus partes íntimas.

Juan de Dios Pantoja no describio el revoltoso video solo etiquetó a Kimberly, con un emoji de una flama y los comentarios no se hicieron esperar, algunos los halagaron por la forma en que movieron el cuerpo y otros dejaron en claro que su post no fue el más indicado.

“Corrientes a no más poder”, “Así o más corrientes, se supone que dan el ejemplo”, “Esto es lo que le enseñan a los niños”, “Juan de Dios, nuestro contenido no es para niños, su biografía Hola mis niños”, “No crren que hacen linda pareja”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.

Recordemos que hace unos meses, los cantantes estuvieron envueltos en otra polémica por llevar a su hija mayor Kima, a una juguetería y comprar todo lo que ella tocara, de tal manera que los padres gastaron millones de pesos en los costosos regalos de su nena.

Fue un motivo para que las personas despotricaran en su contra al hacerles ver que no era justo que hicieran eso con la niña, ya que es muy pequeña y se deberían dar el tiempo de ayuda a los niños de la calle que no tienen la oportunidad de recibir un regalo.

Kimberly y Juan de Dios han ido por las redes generando toda clase de controversias. En sus últimos videos, Kimberly se ha mostrado muy activa en los diferentes bailes junto al padre de sus hijos, lo que muestra que el embarazo no es un impedimento para poder hacer lo que tanto le gusta y estar enfocada en diferentes pasos de baile.